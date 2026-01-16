غزة بين نزع السلاح وإعادة الإعمار

تنص خطة ترامب في بندها رقم 13 على ما يلي: "موافقة حركة حماس والفصائل الأخرى على عدم لعب أي دور في حكم غزة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أو بأي شكل من الأشكال، ويتم تدمير كافة البنى التحتية العسكرية والإرهابية والهجومية، بما في ذلك الأنفاق ومصانع تصنيع الأسلحة ويمنع إعادة بنائها، وتجري عملية نزع السلاح في غزة تحت إشراف مراقبين مستقلين ، وتشمل إخراج الأسلحة نهائيا من الخدمة من خلال عملية معتمدة وبدعم من برنامج ممول دوليا لشراء السلاح وإعادة التأهيل ، على أن يتم ذلك تحت إشراف المراقبين المستقلين. وتلتزم غزة الجديدة بشكل كامل ببناء اقتصاد مزدهر وتعزيز التعايش السلمي مع جيرانها ".

إن المعنى المباشر لهذه المادة من خطة ترامب هي " الغاء تنظيمات المقاومة الفلسطينية المسلحة سياسيا وعسكريا "، والملاحظ ان مضامين المادة 13 تسبق وتعلو موضوع اعادة الاعمار، ثم ان القبول بنزع السلاح قد يفتح المجال امام تنازع داخل قوى المقاومة المسلحة سواء حول القبول بمبدأ نزع السلاح او جدولة التنفيذ او مستوى النزع وخطواته(السلاح الثقيل، الصواريخ، الهاونات، الانفاق ،مصانع الاسلحة، خبراء الاسلحة...الخ).

ما سبق يعني أن أمامنا عدة احتمالات:

1- ان يتم نزع السلاح ويكتمل قبل البدء بعملية الاعمار.

2- ان يتدرج النزع للسلاح مع برنامج اعادة الاعمار خطوة بخطوة.

3- ان تتم عملية نزع السلاح بعد اكتمال الاعمار.

وعند النظر في السياريوهات الثلاثة سنجد ما يلي:

1- اذا تم نزع السلاح قبل الإعمار، فمن سيضمن ان اسرائيل ستفتح الباب للإعمار، ولديها القدرة على التذرع باتفه الاسباب للتعطيل ، والهدف الاسرائيلي للتعطيل او المماطلة في الاعمار هو استغلال فتح معبر رفح للهجرة لاكبر عدد ممكن من الفلسطينيين للخارج هروبا من قسوة الظروف القاهرة، بخاصة ان نيتنياهو مقتنع تماما ان لا احد سيضغط عليه ،بل إن الجوار العربي "قلوبهم مع علي وسيوفهم مع معاوية".

2- ان يتدرج النزع للسلاح خطوة بخطوة مع مراحل الإعمار، ولعل هذا اقل شرا من الاول، لكن اسرائيل ستعمل على جعل دخول شاحنة من مواد التنظيف مساويا لتدمير الانفاق ودخول بعض البطانيات مساويا لنزع الصواريخ وهكذا..الخ.

وفي هذه الحالة على المقاومة ان "تحاول قدر الامكان" ان تحدد مضامين المقايضة من البداية ، بمعنى تحديد ما يتم نزعه من السلاح مع أولويات الاعمار ، مثلا ان يبدأ نزع الصواريخ بعد اكتمال بناء المنازل المهدمة ، وتقديم خريطة الانفاق بعد اكتمال اعادة اعمار البنية التحتية وهكذا...الخ.

3- لا بد للمقاومة من وضع اسوأ الاحتمالات واعداد خطط مدروسة من الآن لمواجهة تبعات كل احتمال، فقد تأخذ الاحتمالات انماطا مثل:

أ‌- ان يتم نقل المقاومة المسلحة الى دول اخرى كما جرى مع نقل المقاتلين من بيروت الى تونس والجزائر والسودان واليمن...او حتى ايران ..الخ في الثمانيات من القرن الماضي.

ب‌- ان تنشب خلافات بين تنظيمات المقاومة حول ادارة عملية نزع السلاح او قبولها التام او رفضها كليا.

ت‌- ان ينشب خلاف داخل حركة حماس حول خطط مواجهة المخطط الامريكي الاسرائيلي العربي.

إن تسليم السلاح امر في غاية الخطورة ، ولكن إذا وجدت المقاومة ان النزع سيقود الى اعادة الاعمار واستقرار البنية الديموغرافية لغزة والتمهيد لانشاء دولة فلسطينية( طبقا للمادة 19 من خطة ترامب –رغم انها مادة مموهة-) فان الثمن يكون "اهون الشرين"، لكن ان يتم تسليم السلاح ولا يتم الاعمار ويتم التفريغ الديموغرافي لغزة فذلك هو الكارثة بعينها.

وتزداد الامور مخاطرة إذا تسللت خلايا التنسيق الامني لسلطة أوسلو الى غزة تحت جناح "سلطة التكنوقراط" والتي ارجح انها ستعرف تشققات في بنيتها بمجرد بدء تنفيذ الخطة التي وضعها ترامب، وهو ما سيستثمره شايلوك أبشع استثمار.

وضع معقد بشكل غير عادي ، ويزيده عدم الاستقرار في المنطقة العربية وإنهاك محور المقاومة، سوءا على سوء.

المصدر / فلسطين أون لاين