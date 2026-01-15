حماس: جريمة دير البلح تؤكد استخفاف نتنياهو باتفاق وقف إطلاق النار بغزة

متابعة/ فلسطين أون لاين

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، مساء الخميس، إنّ الاحتلال ارتكب جريمة جديدة ومروّعة باستهدافه منزلاً لعائلة الحولي في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين.

وأكدت الحركة، في بيان صحافي، أنّ هذه الجريمة البشعة، إلى جانب سلسلة الاستهدافات الممنهجة والمتواصلة بحق أبناء شعبنا في مختلف مناطق قطاع غزة، تشكّل خرقاً صارخاً وفاضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار.

وشدّد البيان على أنّ الاحتلال الفاشي ينتهك الاتفاق بشكل متعمّد وممنهج، ويسعى ليل نهار إلى تعطيله ونسفه، تمهيداً لاستئناف حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني في القطاع.

وأشار إلى أنّ هذه الجريمة النكراء، والعدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة، يؤكدان استخفاف مجرم الحرب نتنياهو باتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى برعاية أمريكية وبضمان الوسطاء.

ودعت حركة حماس إلى إلزام الاحتلال فوراً باتفاق وقف إطلاق النار وتطبيق جميع بنوده كاملةً، بما في ذلك الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، مشددة على ضرورة إدانة هذه الجرائم والتحرك العاجل والفاعل من الوسطاء لوقف انتهاكات الاحتلال ومنعه من تعطيل الاتفاق.

استهدف طيران جيش الاحتلال، مساء يوم الخميس، منزلين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، مما أدى إلى وقوع عدد من الشهداء والجرحى.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 6 مواطنين على الأقل وأصيب آخرون، مساء يوم الخميس، بقصف جوي إسرائيلي على منزلين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأوضحت مصادر محلية، استشهاد 4 مواطنين وأصيب آخرون بقصف جوي إسرائيلي على منزل يعود عائلة الحولي في شارع السوق بمعسكر دير البلح وسط قطاع غزة.

وأعلنت مصادر عائلية، استشهاد القيادي في كتائب القسام محمد الحولي وزوجته وابنته جراء قصف الاحتلال منزلهم في دير البلح وسط قطاع غزة.

ويواصل الاحتلال خروقات لوقف إطلاق النار، وارتكب منذ 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ارتكاب خروقات جسيمة ومنهجية للاتفاق، في انتهاك صريح للقانون الدولي الإنساني وبنود البروتوكول الإنساني المُلحق به.

ورصدت الجهات الحكومية المُختصة 1244 خرقاً للاتفاق، تمثّلت في 402 جريمة إطلاق نار مباشرة ضد المدنيين، و66 جريمة توغّل للآليات العسكرية داخل المناطق السكنية، و581 جريمة قصف واستهداف لمواطنين عُزّل ومنازلهم، و195 جريمة نسف وتدمير لمنازل ومؤسسات وبنايات مدنية.

وأسفرت هذه الانتهاكات الممنهجة عن استشهاد 449 مواطناً ممن وصلوا إلى المستشفيات، وإصابة 1246 آخرين، إلى جانب 50 حالة اعتقال غير قانوني نفّذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفقًا لبيان المكتب الحكومي.