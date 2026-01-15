اللجنة الوطنية لإدارة غزة تبدأ اجتماعاتها في القاهرة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت قناة القاهرة الإخبارية، مساء الخميس، وصول جميع أعضاء اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة إلى مصر.

وبحسب مصادر للقناة، فقد بدأت اللجنة اجتماعاتها في القاهرة تمهيدًا لدخول القطاع، مشيرة إلى أن وصول أعضائها جاء عقب إعلان المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، وما توافقت عليه الفصائل الفلسطينية خلال اجتماعها بالقاهرة أمس الأربعاء.

ويوم أمس الأربعاء، أعربت الفصائل الفلسطينية المجتمعة في القاهرة، دعمها لتشكيل اللجنة الانتقالية لإدارة قطاع غزة، وذلك في ظل توقعات بإعلان وشيك للوسطاء عن تشكيل اللجنة، مساء اليوم الأربعاء.

وقالت الفصائل، في بيان، إنها تدعم "جهود الوسطاء في تشكيل اللجنة الوطنية الفلسطينية الانتقالية لإدارة قطاع غزة"، داعية إلى توفير "المناخ المناسب" لتمكين اللجنة من تسلّم كامل مهام ومسؤوليات إدارة القطاع بشكل فوري، وبالتعاون مع مجلس السلام واللجنة التنفيذية الدولية التابعة له.

كما دعت الفصائل "مجلس السلام، وبالتنسيق مع الوسطاء، إلى الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها وفتح المعابر وإدخال المساعدات اللازمة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة".

وأكدت على أنها اتفقت على "مواصلة العمل لتوحيد المواقف الفلسطينية لتجاوز المرحلة الحرجة الراهنة، والمضي قدمًا نحو وحدة النظام السياسي الفلسطيني والقرار الوطني المستقل، مع التشديد على ضرورة قيام دولة فلسطينية مستقلة.