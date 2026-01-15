فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"الهلال الأحمر" تفتتح قسم الاستقبال والطوارئ في مستشفى الأمل

خروقات متواصلة ومجازر جديدة.. 6 شهداء باستهداف الاحتلال منزلين في دير البلح

في يومها الأخير... "صحيفة فلسطين" ترافق ولادة الأمل في حملة "يد العون" بغزة

بين الموت بردًا أو مرضًا… أطفال غزة يدفعون الثمن الأثقل لحرب الإبادة المستمرة

اثنا عشر يومًا في قلب الجحيم… أمٌّ ترى موت عائلتها

"الأشرطة الحمراء".. حملة تنطلق عالميًا لكسر الصمت عن معاناة الأسرى

"همسة".. طفلة انتظرت والدها المفقود فاغتالها "التمشيط" وهي نائمة

رئيس بلدية رفح لـ"فلسطين": المنخفض الجوي فاقم معاناة النازحين بمخيمات الإيواء

النازحون في غزة... بين قسوة الطقس وغياب الحلول

تدهور خطير في الحالة الصحية للصحفي مجاهد بني مفلح

"الهلال الأحمر" تفتتح قسم الاستقبال والطوارئ في مستشفى الأمل

15 يناير 2026 . الساعة 19:59 بتوقيت القدس
...
وكالات/ فلسطين أون لاين

افتتحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الخميس، قسم الاستقبال والطوارئ المُؤهَّل في مستشفى الأمل، بعد الانتهاء من أعمال التأهيل والتجديد، في خطوة تهدف إلى تعزيز جاهزية المستشفى ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمصابين.

ويضم القسم المُعاد تأهيله 15 سريرا، من بينها سريران مخصّصان للعناية المركزة، جرى تجهيزهما وفق المعايير الطبية المعتمدة، بما يضمن سرعة الاستجابة للحالات الطارئة وتحسين جودة الرعاية الصحية، خاصة في ظل الضغط المتزايد على المرافق الطبية.

وأكدت جمعية الهلال الأحمر أن هذا التطوير سيساهم بشكل مباشر في تعزيز قدرة المستشفى على استقبال الحالات الطارئة والحرجة، وتخفيف العبء عن الطواقم الطبية، وضمان تقديم خدمات إسعافية وعلاجية أكثر كفاءة وأمانًا للمرضى.

ويأتي هذا المشروع بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ضمن جهود الهلال الأحمر الفلسطيني المستمرة لتطوير البنية التحتية للقطاع الصحي، ودعم صمود المنظومة الصحية وتعزيز قدرتها على الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة.

#قطاع غزة #غزة #الهلال الأحمر #مستشفى الأمل

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة