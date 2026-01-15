"الهلال الأحمر" تفتتح قسم الاستقبال والطوارئ في مستشفى الأمل

وكالات/ فلسطين أون لاين

افتتحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الخميس، قسم الاستقبال والطوارئ المُؤهَّل في مستشفى الأمل، بعد الانتهاء من أعمال التأهيل والتجديد، في خطوة تهدف إلى تعزيز جاهزية المستشفى ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمصابين.

ويضم القسم المُعاد تأهيله 15 سريرا، من بينها سريران مخصّصان للعناية المركزة، جرى تجهيزهما وفق المعايير الطبية المعتمدة، بما يضمن سرعة الاستجابة للحالات الطارئة وتحسين جودة الرعاية الصحية، خاصة في ظل الضغط المتزايد على المرافق الطبية.

وأكدت جمعية الهلال الأحمر أن هذا التطوير سيساهم بشكل مباشر في تعزيز قدرة المستشفى على استقبال الحالات الطارئة والحرجة، وتخفيف العبء عن الطواقم الطبية، وضمان تقديم خدمات إسعافية وعلاجية أكثر كفاءة وأمانًا للمرضى.

ويأتي هذا المشروع بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ضمن جهود الهلال الأحمر الفلسطيني المستمرة لتطوير البنية التحتية للقطاع الصحي، ودعم صمود المنظومة الصحية وتعزيز قدرتها على الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة.