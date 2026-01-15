هآرتس: أقمار صناعية ترصد تغيّرات ميدانية وتوسع السيطرة الإسرائيلية في القطاع

ترجمة عبد الله الزطمة

كشفت صحيفة "هآرتس"، يوم الخميس، استنادًا إلى صور أقمار صناعية حديثة، عن تغيّرات ميدانية واسعة في قطاع غزة بعد ثلاثة أشهر من إعلان انتهاء القتال.

وأظهرت الصور ترسّخ انتشار جيش الاحتلال على طول ما يُعرف بـ"الخط الأصفر"، مع توغّل في بعض المناطق لمئات الأمتار، كما وثّقت توسّع رقعة الدمار حتى خلال فترة وقف إطلاق النار، ولا سيما في جباليا والشجاعية، إلى جانب ظهور مجمّعات خيام جديدة في مناطق متفرقة لإيواء عشرات آلاف النازحين.

وبحسب تحليل الصور، تسيطر "إسرائيل" حاليًا على نحو 54% من مساحة قطاع غزة، مع تغيّرات واضحة في أنماط السيطرة والأنشطة على الأرض. واعتمد التحقيق على صور التقطتها شركة "بلانت لابس"، أظهرت إنشاء 13 موقعًا عسكريًا جديدًا منذ وقف إطلاق النار، بينها مواقع مرتفعة في جباليا أُقيمت بعد هدم مبانٍ وتجريف واسع.

كما كشفت الصور استمرار هدم مئات المباني قرب المستشفى الإندونيسي، بعضها يقع غرب "الخط الأصفر"، مع رصد فروقات ملحوظة بين المسار الذي تعلنه "إسرائيل" للخط ومواقع الكتل الصفراء على الأرض، بما في ذلك في حي الشجاعية، حيث تظهر هذه الكتل على بعد نحو 300 متر غرب الخط المعلن.

المصدر / ترجمة فلسطين أون لاين