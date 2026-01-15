تراجع أسعار النفط والذهب عالميًا

انخفضت أسعار النفط أكثر من ‍2 بالمئة في التعاملات الآسيوية المبكرة، يوم الخميس.

وبحسب بلومبيرغ الاقتصادية، انخفضت ​العقود الآجلة لخام برنت 1.67 دولار أو ⁠2.5 بالمئة إلى 64.85 دولار للبرميل.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.54 دولار ‌أو ‍2.5 ‌بالمئة إلى 60.48 دولار للبرميل.

وتراجع الذهب بعد مكاسب قياسية لثلاث جلسات متتالية، في المعاملات الفورية 0.6 ​بالمئة إلى 4594.66 دولار للأوقية (⁠الأونصة)، فيما سجل في الجلسة الماضية مستوى قياسيا بلغ 4642.72 دولار.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ‌شباط 0.8 بالمئة ‌إلى 4599.50 دولار.

وبالنسبة للمعادن ⁠النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 5.3 بالمئة إلى 87.88 دولار للأوقية بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 93.57 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وتراجع البلاتين في المعاملات الفورية 4 بالمئة إلى 2288.05 دولار للأوقية، بعد أن بلغ ذروة قياسية عند 2478.50 دولار في 29 كانون الأول، وخسر البلاديوم 2.5 بالمئة إلى 1753.53 دولار للأوقية وحوم بالقرب من أدنى مستوى في أسبوع.

