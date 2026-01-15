فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال يعتقل مصابًا عقب محاصرة منزله جنوبي الخليل

هآرتس: أقمار صناعية ترصد تغيّرات ميدانية وتوسع السيطرة الإسرائيلية في القطاع

تراجع أسعار النفط والذهب عالميًا

الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الجماعية إلى 71 ألفًا و441

هزة أرضية بقوة 4.2 درجات تضرب منطقة النقب والبحر الميت

"حماس": المسجد الأقصى أمانة تاريخية ولن تفلحَ محاولات الاحتلال في تقسيمه

الاحتلال يُواصل خرقاته لوقف إطلاق النَّار في قطاع غزة

قائد القوة البرية في حرس الثورة: الأمن مستتب.. وسنرد بقوة على أي عدوان

"عشائر غزة" تُحذِّر الاحتلال وأدواته من مغبة المساس بحياة الشيخ حسني المغني

إصابة الأسير المحرر مجاهد بني مفلح بنزيفٍ في الدماغ

تراجع أسعار النفط والذهب عالميًا

15 يناير 2026 . الساعة 12:10 بتوقيت القدس
...
صورة تعبيرية

 انخفضت أسعار النفط أكثر من ‍2 بالمئة في التعاملات الآسيوية المبكرة، يوم الخميس.

وبحسب بلومبيرغ الاقتصادية، انخفضت ​العقود الآجلة لخام برنت 1.67 دولار أو ⁠2.5 بالمئة إلى 64.85 دولار للبرميل.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.54 دولار ‌أو ‍2.5 ‌بالمئة إلى 60.48 دولار للبرميل.

وتراجع الذهب بعد مكاسب قياسية لثلاث جلسات متتالية، في المعاملات الفورية 0.6 ​بالمئة إلى 4594.66 دولار للأوقية (⁠الأونصة)، فيما سجل في الجلسة الماضية مستوى قياسيا بلغ 4642.72 دولار.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ‌شباط 0.8 بالمئة ‌إلى 4599.50 دولار.

وبالنسبة للمعادن ⁠النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 5.3 بالمئة إلى 87.88 دولار للأوقية بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 93.57 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وتراجع البلاتين في المعاملات الفورية 4 بالمئة إلى 2288.05 دولار للأوقية، بعد أن بلغ ذروة قياسية عند 2478.50 دولار في 29 كانون الأول، وخسر البلاديوم 2.5 بالمئة إلى 1753.53 دولار للأوقية وحوم بالقرب من أدنى مستوى في أسبوع.

المصدر / وكالات
#أسعار النفط #الذهب اليوم

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة