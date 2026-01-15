فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال يعتقل مصابًا عقب محاصرة منزله جنوبي الخليل

هآرتس: أقمار صناعية ترصد تغيّرات ميدانية وتوسع السيطرة الإسرائيلية في القطاع

تراجع أسعار النفط والذهب عالميًا

الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الجماعية إلى 71 ألفًا و441

هزة أرضية بقوة 4.2 درجات تضرب منطقة النقب والبحر الميت

"حماس": المسجد الأقصى أمانة تاريخية ولن تفلحَ محاولات الاحتلال في تقسيمه

الاحتلال يُواصل خرقاته لوقف إطلاق النَّار في قطاع غزة

قائد القوة البرية في حرس الثورة: الأمن مستتب.. وسنرد بقوة على أي عدوان

"عشائر غزة" تُحذِّر الاحتلال وأدواته من مغبة المساس بحياة الشيخ حسني المغني

إصابة الأسير المحرر مجاهد بني مفلح بنزيفٍ في الدماغ

الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الجماعية إلى 71 ألفًا و441

15 يناير 2026 . الساعة 12:02 بتوقيت القدس
...
أهالي يؤدون صلاة الجنازة على أبنائهم الشهداء في غزة (أرشيفية)

أصدرت وزارة الصحة بغزة، يوم الخميس، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة إن شهيدين و 5 إصابات، وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ومنذ إعلان وقف إطلاق النار (11 أكتوبر)، بلغ إجمالي عدد الشهداء 451، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 1,251، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 710 شهداء.

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية منذ 7 أكتوبر 2023، إلى 71,441 شهيدًا، و 171,329 إصابة.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#وقف إطلاق النار #الحرب على غزة #شهداء غزة #الإبادة الجماعية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة