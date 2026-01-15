الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الجماعية إلى 71 ألفًا و441

أصدرت وزارة الصحة بغزة، يوم الخميس، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة إن شهيدين و 5 إصابات، وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ومنذ إعلان وقف إطلاق النار (11 أكتوبر)، بلغ إجمالي عدد الشهداء 451، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 1,251، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 710 شهداء.

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية منذ 7 أكتوبر 2023، إلى 71,441 شهيدًا، و 171,329 إصابة.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

