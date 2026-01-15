فلسطين أون لاين

في ذكرى الإسراء والمعراج

"حماس": المسجد الأقصى أمانة تاريخية ولن تفلحَ محاولات الاحتلال في تقسيمه

15 يناير 2026 . الساعة 11:27 بتوقيت القدس
المسجد الأقصى المبارك

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أنَّ المسجد الأقصى المبارك أمانة تاريخية، ومسؤولية الأمَّة اليوم في التحرُّك للدفاع عنه وتحريره من الاحتلال الإسرائيلي، وسيبقى كما كان إسلامياً خالصاً.

وشددت "حماس" في ذكرى الإسراء والمعراج، على أن كل محاولات الاحتلال لن تفلح في تقسيمه وطمس معالمه.

وقالت إن "ذكرى الإسراء والمعراج تأتي كلّ عام لتجدّد تذكير الأمَّة الإسلامية بعمق ارتباطها بالمسجد الأقصى المبارك، وأهمية وحدتها، ومسؤوليتها ودورها في الدفاع عن مقدّسات المسلمين، وفي القلب منها القدس والمسجد الأقصى".

وأشارت إلى أنَّ طوفان الأقصى كان محطة تاريخية، وضع الأمة أمام مسؤولياتها في الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى والتحرُّك لحمايتهما من خطر المخططات الصهيونية.

وأضافت "سيبقى شعبنا الفلسطيني بمقاومته وصموده وثباته على أرضه الصخرة التي ستتحطّم أمامها كل مخططات العدو الصهيوني، وهو يذود بنفسه نيابة عن الأمَّة، فداء للقدس والأقصى، مهما بلغت التضحيات".

وجدّدت "حماس" رفضها القاطع لكلّ محاولات الاحتلال ومخططاته المحمومة لتغيير حقائق التاريخ في المسجد الأقصى المبارك وطمس معالمه، فلا مكان ولا سيادة للعدو على شبر منه.

وحيّت "حماس" شعبنا الفلسطيني العظيم الصامد على أرضه والمتمسّك بحقوقه، والمقاوم للاحتلال والعدوان، في كل شبر من أرضنا، في قطاع غزَّة العزَّة، وفي الضفة والقدس المحتلة، وفي الأراضي المحتلة عام 48، وفي مخيمات اللجوء والشتات.

ودعت أمتنا الإسلامية، قادةً وشعوباً، حكوماتٍ ومنظماتٍ، إلى تحمّل مسؤولياتهم التاريخية في حماية القدس والمسجد الأقصى المبارك من خطر الاحتلال الصهيوني، والعمل على تعزيز صمود وثبات أهل الرباط في بيت المقدس، ودعم شعبنا الفلسطيني لمواصلة نضاله المشروع لانتزاع حقوقه وتحرير أرضه.

