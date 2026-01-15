النونو: ملتزمون بتسليم الجثة الأخيرة في غزَّة ونعمل على حل العقبات للوصول إليها

فلسطين أون لاين

15 يناير 2026 . الساعة 10:15 بتوقيت القدس
المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" طاهر النونو

قال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" طاهر النونو، إنَّ الحركة ملتزمة بتسليم الجثة الأخيرة في قطاع غزة وتعمل على حل العقبات للوصول إليها.

وحول اجتماع القاهرة، أوضح النونو في تصريحات صحفية للتلفزيون العربي، أن مناقشات في القاهرة تناولت ملف اللجنة الإدارية لقطاع غزة فقط.

وأضاف  "من المقرر أن تعقد اجتماعات للجنة الإدارية في القاهرة قبل دخولها قطاع غزة".

وأشار النونو إلى أن الاحتلال يحاول نقل النقاشات من ملف اللجنة الوطنية إلى قضية نزع السلاح، موضحًا أنَّ الاحتلال يتهرب من التزاماته في اتفاق وقف إطلاق النار بمواصلة إغلاق معبر رفح.

ومن جهتها، رحّبت "حماس" بتشكيل اللجنة الإدارية لإدارة قطاع غزة، مشيرةً إلى أنها تعمل بالتنسيق مع الوسطاء من أجل فتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية، إضافة إلى الدفع نحو انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الاحتلال يسعى إلى التنصّل من اتفاق وقف الحرب.

وأعربت الفصائل الفلسطينية المجتمعة في القاهرة، دعمها لتشكيل اللجنة الانتقالية لإدارة قطاع غزة.

وقالت الفصائل، في بيان، إنها تدعم "جهود الوسطاء في تشكيل اللجنة الوطنية الفلسطينية الانتقالية لإدارة قطاع غزة"، داعية إلى توفير "المناخ المناسب" لتمكين اللجنة من تسلّم كامل مهام ومسؤوليات إدارة القطاع بشكل فوري، وبالتعاون مع مجلس السلام واللجنة التنفيذية الدولية التابعة له.

كما دعت الفصائل "مجلس السلام، وبالتنسيق مع الوسطاء، إلى الضغط على "إسرائيل" لوقف عدوانها وفتح المعابر وإدخال المساعدات اللازمة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة".
 

المصدر / فلسطين أون لاين
