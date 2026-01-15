"بينهم أسرى محررون".. حملة اعتقالات إسرائيلية واسعة بالضفة الغربية

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم الخميس، حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في عدة مناطق بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها اعتقالات طالت فتيين، أسرى محررين، وشبان، عقب اقتحام منازل وأحياء سكنية، في إطار سياسة التصعيد المتواصلة بحق الفلسطينيين.

في محافظة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الفتيين إياد علاء فقهاء ومحمد يوسف عكة بعد مداهمة منزليهما في بلدة عنبتا شرق المدينة.

وفي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد حازم نصار من بلدة مادما جنوب المدينة، والأسير المحرر شريف فتحي قنديل من مخيم عسكر القديم، كما اعتقلت الشاب محمد عمر الطيراوي، والشاب عمر دويكات، والشاب عبد الوهاب نصوح الباذيان، ونديم عمر الحاج (الطيراوي) من حي المساكن الشعبية، إضافة إلى اعتقال الشاب محمد حسام أبو مصطفى من شارع التلة، والأسير المحرر أحمد أبو حمده من مخيم عسكر الجديد، والشاب محمد عبدالله (خرينو) من رفيديا بنابلس.

وفي محافظة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أدهم نوفل من بلدة جيوس شرق المدينة.

وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر محمد فهيم شلالدة من بلدة سعير شمال الخليل، كما اعتقلت ما يزيد على ثلاثين شخصًا من بلدة الشيوخ شمال المحافظة.

وفي محافظة سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب نور أبو ليلى من بلدة الزاوية غرب المدينة.

وفي محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عمر صوالحة من قرية كفر راعي، كما شنت حملة اعتقالات واسعة طالت ثلاثة شبان من كفر راعي، وستة آخرين من بلدة عرابة، إضافة إلى اعتقال الشاب صهيب نعيرات من بلدة ميثلون.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب سيف رائد اللوزي أثناء اقتحام بلدة كفر عقب شمال المدينة.

يؤكد مكتب إعلام الأسرى أن اتساع رقعة الاعتقالات اليومية، واستهداف الفتية والأسرى المحررين، يعكس سياسة ممنهجة تهدف إلى تفريغ المجتمع الفلسطيني من عناصره الفاعلة، ويشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني، مطالبًا بتدخل عاجل لوقف هذه الجرائم المتواصلة.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى