حماس ترحّب بتشكيل لجنة التكنوقراط وتعلق على تصريحات ويتكوف

متابعة/ فلسطين أون لاين

قال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، طاهر النونو، إن الحركة ترحّب بتشكيل اللجنة الإدارية لإدارة قطاع غزة.

وأوضح النونو، في تصريح لقناة "الجزيرة"، أن حماس تعمل بالتنسيق مع الوسطاء من أجل فتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية، إضافة إلى الدفع نحو انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الاحتلال يسعى إلى التنصّل من اتفاق وقف الحرب.

وأضاف أن الوسطاء يبذلون جهودًا كبيرة لإلزام الاحتلال بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، مؤكدًا ضرورة التحرك المشترك مع الوسطاء والمجتمع الدولي من أجل تحقيق حالة من الهدوء وتهيئة الظروف لعودة الحياة إلى طبيعتها في قطاع غزة.

وحول تصريحات ويتكوف، قال الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم إن الحركة تطالب الإدارة الأمريكية بإلزام الاحتلال الإسرائيلي باستكمال استحقاقات المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، والانطلاق نحو تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأوضح قاسم، في تصريحات لقناة "الجزيرة"، أن إعلان المبعوث الأميركي ويتكوف بدء المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب يُعد تطورًا إيجابيًا ومهمًا، مؤكدًا في الوقت ذاته جاهزية حركة حماس الكاملة لتسليم إدارة قطاع غزة للجنة التكنوقراط المستقلة وتسهيل عملها.

وأضاف أن الحركة مستعدة للدخول في مقاربات فلسطينية داخلية لمناقشة قضية سلاح المقاومة، مشيرًا إلى أن أولوية حماس في المرحلة الحالية تتمثل في بدء عملية إغاثة حقيقية وعاجلة لإنقاذ المدن في قطاع غزة.

ومساء اليوم، أعلن المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف، بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

كما رحّبت مصر وقطر وتركيا، باكتمال تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية المكلّفة بإدارة قطاع غزة، برئاسة الدكتور علي عبد الحميد شعث.

وأكّد الوسطاء، في بيان مشترك، مساء يوم الأربعاء، أن تشكيل اللجنة يشكّل تطورًا إيجابيًا في سياق الجهود المبذولة لمعالجة التحديات الإنسانية والإدارية في غزة، والمساهمة في تهيئة الظروف اللازمة لاستعادة انتظام الحياة العامة، بما يخدم مصلحة المواطنين ويخفف من معاناتهم.

يُرتقب خلال وقت قريب الإعلان عن تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة، تتولى الإشراف على شؤون الحكم في القطاع، في إطار خطة إنهاء الحرب التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي جرى توقيعها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفق تسريبات متعددة، سيترأس اللجنة علي شعث، الذي سيتولى كذلك حقيبتي الطاقة والنقل، فيما سيتولى بشير الريس ملف المالية، وجبر الداعور التعليم، وعائد ياغي الصحة، وعائد أبو رمضان الاقتصاد والتجارة والصناعة، وعلي برهوم المياه والبلديات، وعدنان أبو وردة القضاء والعدل، ورامي حلس الشؤون الدينية، وأسامة الصيداوي الأراضي والإسكان، وعبد الكريم عاشور الزراعة، وحسني المغني شؤون العشائر، واللواء سامي نسمان الداخلية.

ومساء الثلاثاء، أعلنت "حماس" وصول وفدها برئاسة خليل الحية رئيسها بغزة ورئيس وفدها المفاوض إلى القاهرة، لإجراء مباحثات بشأن استكمال تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وإعادة فتح معبر رفح الحدودي بين القطاع ومصر.