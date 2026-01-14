بيان مشترك للوسطاء يرحّب بتشكيل لجنة التكنوقراط لإدارة غزة

متابعة/ فلسطين أون لاين

رحّبت مصر وقطر وتركيا، باكتمال تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية المكلّفة بإدارة قطاع غزة، برئاسة الدكتور علي عبد الحميد شعث.

وأكّد الوسطاء، في بيان مشترك، مساء يوم الأربعاء، أن تشكيل اللجنة يشكّل تطورًا إيجابيًا في سياق الجهود المبذولة لمعالجة التحديات الإنسانية والإدارية في غزة، والمساهمة في تهيئة الظروف اللازمة لاستعادة انتظام الحياة العامة، بما يخدم مصلحة المواطنين ويخفف من معاناتهم.

وأعربوا عن أملهم في أن يمهّد تشكيل اللجنة الطريق لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفق الخطة التي أعلنها الرئيس الامريكي دونالد ترامب، بما يسهم في تثبيت التهدئة ومنع تجدد التصعيد.

وشدد الوسطاء على ضرورة التزام جميع الأطراف بتنفيذ الاتفاق كاملًا، وصولًا إلى تحقيق سلام مستدام، وتهيئة الظروف الملائمة لإعادة إعمار قطاع غزة، بما يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق في الأمن والاستقرار والحياة الكريمة.

يُرتقب خلال وقت قريب الإعلان عن تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة، تتولى الإشراف على شؤون الحكم في القطاع، في إطار خطة إنهاء الحرب التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي جرى توقيعها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفق تسريبات متعددة، سيترأس اللجنة علي شعث، الذي سيتولى كذلك حقيبتي الطاقة والنقل، فيما سيتولى بشير الريس ملف المالية، وجبر الداعور التعليم، وعائد ياغي الصحة، وعائد أبو رمضان الاقتصاد والتجارة والصناعة، وعلي برهوم المياه والبلديات، وعدنان أبو وردة القضاء والعدل، ورامي حلس الشؤون الدينية، وأسامة الصيداوي الأراضي والإسكان، وعبد الكريم عاشور الزراعة، وحسني المغني شؤون العشائر، واللواء سامي نسمان الداخلية.

وفي السياق ذاته، أفادت مصادر مطلعة بأن اللجنة الإدارية لقطاع غزة أصبحت "شبه جاهزة للإعلان عنها"، بعد إبلاغ خبير الإعمار ووكيل وزارة المواصلات السابق علي شعث بتسميته رئيسًا رسميًا للجنة، مشيرة إلى أن الإعلان قد يتم خلال ساعات أو في موعد أقصاه يوم غد، تبعًا للظروف المحيطة.

وتوسطت مصر إلى جانب قطر وتركيا، في مفاوضات غير مباشرة بين حركة "حماس" وإسرائيل، قادت إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بدأت مرحلته الأولى في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

ومساء الثلاثاء، أعلنت "حماس" وصول وفدها برئاسة خليل الحية رئيسها بغزة ورئيس وفدها المفاوض إلى القاهرة، لإجراء مباحثات بشأن استكمال تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وإعادة فتح معبر رفح الحدودي بين القطاع ومصر.

وهذه اللجنة هي أحد بنود خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإدارة قطاع غزة، والتي تنص أيضا على وقف إطلاق النار، وتبادل أسرى، ونزع سلاح حماس، وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة بالكامل، ونشر قوة استقرار دولية.