الفصائل الفلسطينيَّة تعلن دعمها لتشكيل اللَّجنة الانتقاليَّة لإدارة غزَّة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعربت الفصائل الفلسطينية المجتمعة في القاهرة، مساء يوم الأربعاء، دعمها لتشكيل اللجنة الانتقالية لإدارة قطاع غزة، وذلك في ظل توقعات بإعلان وشيك للوسطاء عن تشكيل اللجنة، مساء اليوم الأربعاء.

وقالت الفصائل، في بيان، إنها تدعم "جهود الوسطاء في تشكيل اللجنة الوطنية الفلسطينية الانتقالية لإدارة قطاع غزة"، داعية إلى توفير "المناخ المناسب" لتمكين اللجنة من تسلّم كامل مهام ومسؤوليات إدارة القطاع بشكل فوري، وبالتعاون مع مجلس السلام واللجنة التنفيذية الدولية التابعة له.

كما دعت الفصائل "مجلس السلام، وبالتنسيق مع الوسطاء، إلى الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها وفتح المعابر وإدخال المساعدات اللازمة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة".

كما أفادت بأنها اتفقت على "مواصلة العمل لتوحيد المواقف الفلسطينية لتجاوز المرحلة الحرجة الراهنة، والمضي قدمًا نحو وحدة النظام السياسي الفلسطيني والقرار الوطني المستقل، مع التشديد على ضرورة قيام دولة فلسطينية مستقلة.

في القاهرة، عقدت مجموعة من الفصائل والقوى الفلسطينية اجتماعًا في العاصمة المصرية القاهرة، في إطار الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى استكمال مراحل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفقًا لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ومعالجة التداعيات الإنسانية والسياسية التي خلّفتها الحرب.

ويأتي الاجتماع استكمالًا لجهود الوساطة التي تقودها كل من مصر وقطر وتركيا، بهدف توحيد الرؤية الوطنية الفلسطينية، والدفع نحو تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، بما يضمن تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتهيئة الظروف لمرحلة التعافي وإعادة الإعمار.