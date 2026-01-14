غزة: انتشال 37 جثمانًا لشهداء من حي الدرج وسط المدينة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أتمّت طواقم الدفاع المدني، اليوم، عملية انتشال جثامين شهداء من أرض بحي الدرج وسط مدينة غزة، في إطار مواصلة جهودها لانتشال الشهداء من المقابر المؤقتة وإعادة دفنهم وفق الإجراءات المعتمدة.

وقال المقدم محمود الشوبكي، في تصريحات صحفية، قائد تنفيذ المهمة، إن طواقم الإنقاذ تمكنت من انتشال جميع جثامين الشهداء البالغ عددهم 37 جثمانًا، من بينهم شهيد مجهول الهوية، مشيرًا إلى أن ذوي الشهداء قاموا بدفن أبنائهم في مقبرة المعمداني بميدان فلسطين بعد استكمال الإجراءات اللازمة.

وأوضح الدفاع المدني، أن هذه الخطوة تأتي ضمن عمليات مستمرة تنفذها الجهات المختصة للتعامل مع المقابر العشوائية التي أُنشئت خلال فترات القصف المكثف، في ظل تعذّر الوصول إلى المقابر الرسمية آنذاك.

وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الأدلة الجنائية في غزة، محمود عاشور، أن طواقم الأدلة الجنائية تواصل عملها الإنساني على مدار الساعة، بالتعاون مع الجهات المختصة، لانتشال جثامين الشهداء من تحت الأنقاض والمقابر المؤقتة في مختلف مناطق قطاع غزة، مع توثيقها ونقلها ودفنها بما يحفظ كرامتها.

وأوضح عاشور، في بيانه أمس الثلاثاء، أن معظم الجثامين المنتشلة هي عبارة عن هياكل عظمية أو أشلاء متحللة، ما يصعّب عملية التعرف عليها باستخدام الوسائل التقليدية المتوفرة حاليًا.

وأشار إلى أن نقص المعدات المتخصصة، وعلى رأسها أجهزة فحص الحمض النووي (DNA)، يشكّل عائقًا كبيرًا أمام جهود التعرف على هويات الشهداء، ويُبقي مئات العائلات في حالة من الانتظار المؤلم والقلق المستمر.

ودعا عاشور الجهات الدولية والإنسانية إلى تقديم الدعم اللازم لطواقم الأدلة الجنائية في قطاع غزة، بما يشمل إدخال المعدات الفنية والتقنية المطلوبة، والمساعدة في إنشاء قاعدة بيانات لذوي المفقودين، بما يتيح إجراء المطابقات الجينية والتعرف على الجثامين المجهولة، وإنهاء معاناة آلاف العائلات.

ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى 71,439 شهيدا، و171,324 مصابا، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وذلك وفق ما نشرته وزارة الصحة في قطاع غزة.

وبلغ عدد إجمالي من وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، 15 شهيدا منهم شهيدان جديدان و13 شهيدًا جرى انتشال جثامينهم، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى اللحظة