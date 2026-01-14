وثائق سرية مُسرّبة واستدعاء هرتسي هاليفي للشهادة.. ما القصة؟

ترجمة عبد الله الزطمة

استُدعي رئيس أركان جيش الاحتلال السابق هرتسي هاليفي، يوم الأربعاء، للإدلاء بشهادته في قضية تسريب وثائق سرية إلى صحيفة "بيلد" الألمانية، المتهم فيها إيلي فيلدشتاين وآري روزنفيلد، من دون أن يكون مشتبهًا به.

ووفق ما نشر موقع "القناة 13" العبرية، فإنه خلال جلسة في محكمة الصلح بـ"ريشون لتسيون"، أشار القاضي مناحيم مزراحي إلى تحقيق جارٍ داخل المؤسسة الأمنية بشأن تسريبات إلى مكتب رئيس الوزراء.

ويأتي ذلك بعد استجواب رئيس ديوان نتنياهو، تساحي برافرمان، على خلفية شهادة فيلدشتاين الذي تحدث عن اجتماع سري عُرض فيه وقف التحقيق. وفرضت على برافرمان قيود تشمل منعه من مغادرة البلاد والتواصل مع المشتبهين.

وفي المقابل، اتهم نتنياهو جهات بمحاولة ابتزاز مساعديه، فيما أعلنت الشرطة أن "إسرائيل سروليك أينهورن"، المقرب من رئيس الوزراء، مصنّف هاربًا من العدالة في إطار القضية

المصدر / ترجمة فلسطين أون لاين