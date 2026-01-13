جيش الاحتلال يهدم منزلا فلسطينيا في سلفيت

الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، منزلًا فلسطينيًا في بلدة كفر الديك بمحافظة سلفيت شمالي الضفة الغربية المحتلة، بذريعة البناء دون ترخيص.

وأفادت مصادر محلية بأن جرافات الاحتلال اقتحمت المنطقة الواقعة بين بلدتي بروقين وكفر الديك، وشرعت في هدم منزل المواطن شريف فتحي علي أحمد، المكوّن من طابقين، بحجة عدم الترخيص.

وأوضحت المصادر أن العائلة كانت قد أُجبرت على إخلاء المنزل قبل عدة أشهر، عقب إخطارها بقرار الهدم.

وأضافت أن قوات الاحتلال أبلغت عائلة أخرى في البلدة بنيتها هدم منزلها اليوم للذريعة ذاتها، قبل أن تنسحب من المكان دون تنفيذ عملية الهدم.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 538 عملية هدم منذ مطلع عام 2025، استهدفت نحو 1400 منزل ومنشأة، في ارتفاع وُصف بغير المسبوق مقارنة بالسنوات السابقة، ضمن سياسة تستهدف البناء والنمو الطبيعي للفلسطينيين.

ويأتي ذلك في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تشمل التوسع الاستيطاني غير القانوني، والهدم القسري للمنازل، ومصادرة الأراضي الزراعية، في إطار سياسات التهجير.

ووفق معطيات رسمية فلسطينية، قتل جيش الاحتلال والمستوطنون في الضفة الغربية، بما فيها شرق القدس، 1106 فلسطينيين، وأصابوا نحو 11 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 21 ألف فلسطيني، منذ بدء الإبادة في قطاع غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.