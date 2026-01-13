الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الجماعيَّة إلى 71 ألفًا و424

أصدرت وزارة الصحة بغزة، يوم الثلاثاء، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إنَّ إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بلغ 5 شهداء، و6 إصابات.

وأعلنت وزارة الصحة وفاة 3 مواطنين نتيجة انهيار مبنى مما يرفع عدد الضحايا نتيجة الانهيارات إلى 24 حالة.

وأشارت إلى وفاة طفل(عام) نتيجة البرد الشديد مما يرفع عدد وفيات الأطفال نتيجة البرد الشديد منذ بداية فصل الشتاء إلى 7 وفيات.

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر)، بلغ إجمالي عدد الشهداء 447، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 1,246، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 697 شهيدًا.

وأعلنت، ارتفاع الإحصائية التراكمية منذ بداية الإبادة الجماعية إلى 71,424 شهيدًا، و 171,324 إصابةً.

وذكرت وزارة الصحة، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.





المصدر / فلسطين أون لاين