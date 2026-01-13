"إعلام الأسرى": تفاقم انتشار مرض السكايبوس وتصاعد القمع داخل سجن جلبوع

أفاد مكتب إعلام الأسرى، يوم الثلاثاء، بتفاقم انتشار مرض السكايبوس بين الأسرى في سجن جلبوع، بالتزامن مع تصاعد عمليات القمع والاستفزاز بحقهم، في ظل ظروف معيشية وصحية قاسية وصعبة.

وأوضح المكتب في تصريح صحفي، نقلًا عن مصادر خاصة، أن إدارة السجن تتعمّد الإهمال الطبي وحرمان الأسرى من العلاج اللازم، إلى جانب الإهمال المتعمد في النظافة الشخصية داخل الأقسام، ما أدى إلى انتشار أمراض جلدية متعددة، في انتهاك للمعايير الصحية والإنسانية.

وأشار إلى أن الأسرى يعانون من برد قارس دون توفير أي وسائل تدفئة حيث تُقدَّم لهم ملابس خفيفة وغير مناسبة مع غيار واحد فقط، ما يضاعف من معاناتهم اليومية داخل الزنازين.

وبيّن المكتب أن إجراءات القمع تكثفت بشكل ملحوظ، حيث شملت استفزازات متواصلة واعتداءات جسدية، إضافة إلى تسجيل حالات صعق بالكهرباء بحق الأسرى خلال عمليات القمع.

كما لفت إلى تدهور الأوضاع المعيشية العامة داخل السجن، وتقليص كميات الطعام المقدّمة للأسرى، بما في ذلك خفض عدد الأرغفة، إلى جانب تقليص مدة الفورة إلى ساعة واحدة يوميًا.

وأكد مكتب إعلام الأسرى أن ما يجري في سجن جلبوع يشكّل جريمة مركّبة بحق الأسرى، محمّلًا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تدهور أوضاعهم الصحية والإنسانية، مطالبًا المؤسسات الحقوقية الدولية بالتدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.

المصدر / فلسطين أون لاين