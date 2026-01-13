مجمع الشفاء الطبي: وفاة أكثر من 5 أطفال في غزَّة بسبب ضيق التنفس

أعلن مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية، وفاة أكثر من 5 أطفال بسبب ضيق التنفس أمس وأكثر من 10 من كبار السن بسبب البرد الشديد الذي يضرب قطاع غزة.

وقال أبو سلمية في تصريحات صحفية تابعتها "فلسطين أون لاين"، يوم الثلاثاء، "نستقبل أطفالا يعانون من سوء التغذية ونقدم له محاليل للبقاء على قيد الحياة".

وأشار إلى أنَّ أكثر من 50% من الأدوية الضرورية غير متوفرة في القطاع، مؤكدًا أنَّ لإبادة الإسرائيلية للشعب الفلسطيني متواصلة في القطاع وسط صمت دولي.

ويواجه أهالي قطاع غزة برد الشتاء القارس والامطار الشديدة مع بداية دخول هذا المنخفض داخل خيام متهالكة في ظل ظروف إنسانية مأساوية، بسبب آثار الحرب على القطاع واستمرار الحصار، وتنصل الاحتلال من بنود الإيواء والإعمار.

المصدر / فلسطين أون لاين