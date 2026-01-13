فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مجمع الشفاء الطبي: وفاة أكثر من 5 أطفال في غزَّة بسبب ضيق التنفس

وفاة رضيع في دير البلح بسبب البرد الشديد

بالأسماء.. تركيا تستقبل الدفعة السابعة من الأسرى المحررين ضمن "طوفان الأحرار"

الاحتلال يُواصل انتهاكاته لوقف إطلاق النَّار بغزَّة

ارتفاع أسعار النفط عالميًا

الأمم المتحدة: 95 ألف حالة سوء تغذية حاد بغزَّة

الاحتلال يُخطر بقطع الكهرباء والمياه عن مباني "الأونروا" في القدس

"السلام بالقوة"… وهم الخطاب الأميركي - الإسرائيلي

طقس فلسطين: أمطار غزيرة وعواصف رعدية

شهداء وإصابات في انهيار منزلين جراء الرياح الشديدة بغزَّة

"الاحتلال يواصل إبادته وسط صمتٍ دوليّ"

مجمع الشفاء الطبي: وفاة أكثر من 5 أطفال في غزَّة بسبب ضيق التنفس

13 يناير 2026 . الساعة 09:58 بتوقيت القدس
...
وفاة أكثر من 5 أطفال بسبب ضيق التنفس، جراء عدم سماح الاحتلال بإدخال الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة (أرشيفية)

أعلن مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية، وفاة أكثر من 5 أطفال بسبب ضيق التنفس أمس وأكثر من 10 من كبار السن بسبب البرد الشديد الذي يضرب قطاع غزة.

وقال أبو سلمية في تصريحات صحفية تابعتها "فلسطين أون لاين"، يوم الثلاثاء، "نستقبل أطفالا يعانون من سوء التغذية ونقدم له محاليل للبقاء على قيد الحياة".

وأشار إلى أنَّ أكثر من 50% من الأدوية الضرورية غير متوفرة في القطاع، مؤكدًا أنَّ لإبادة الإسرائيلية للشعب الفلسطيني متواصلة في القطاع وسط صمت دولي.

ويواجه أهالي قطاع غزة برد الشتاء القارس والامطار الشديدة مع بداية دخول هذا المنخفض داخل خيام متهالكة في ظل ظروف إنسانية مأساوية، بسبب آثار الحرب على القطاع واستمرار الحصار، وتنصل الاحتلال من بنود الإيواء والإعمار.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #وفيات بسبب البرد

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة