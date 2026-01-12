ترامب يعلن نفسه حاكماً مؤقتاً لفنزويلا وسط توتر سياسي مستمر

أثار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، جدلاً واسعاً بعد أن أعلن عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال" أنه يتولى منصب الحاكم المؤقت لفنزويلا.

وفي خطوة لافتة، نشر ترامب صورة له مأخوذة من ويكيبيديا تحت عنوان "رئيس فنزويلا بالوكالة"، في إشارة ساخرة إلى شرعية ديلسي رودريغيز، نائبة الرئيس نيكولاس مادورو، التي تولت السلطة بعد اعتقال مادورو في 3 يناير على يد قوة أمريكية خاصة.



من جانبها، أكدت ديلسي رودريغيز، الرئيسة الفنزويلية المؤقتة، عبر حسابها على منصة "إكس"، أن الحكومة ملتزمة بالحفاظ على السيادة الوطنية والسلطة السياسية للدفاع عن البلاد.

وفي سياق متصل، صرح وزير الطاقة الأمريكي، كريس رايت، يوم الأحد، بأن إشراف الولايات المتحدة على الوضع في فنزويلا بغرض تسهيل نقل السلطة قد يستمر لعدة سنوات. وأضاف الوزير في مقابلة مع قناة CBS: "قد يكون ذلك لمدة سنة أو سنتين، وربما أكثر"

المصدر / وكالات