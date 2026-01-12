فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

7 شهداء خلال الـ 24 ساعة الماضية وحصيلة جديدة لوفيات المنخفض الجوي بغزَّة

أبو سلمية: انتشار فيروسات في غزَّة جراء انهيار المناعة والتجويع

"رائحة الجثث وقذائف الـ RPG تلاحقني".. جندي إسرائيلي يكشف جحيم "كوابيس غزة"

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

الاحتلال يسلِّم جثمان الشهيد شاكر الجعبري من الخليل

انتحار قناص إسرائيلي خدم 700 يوم في غزة ولبنان.. وعائلته تفجر أزمة "الاعتراف"

أول تعليق من المنصة الأمنية "الحارس" على عملية اغتيال مدير مباحث خانيونس

رابط نتائج الثانوية العامة 2024 و2025 لطلاب قطاع غزة.. الموعد وخطوات استخراج رقم الجلوس

هل تصدق؟ لغة عالمية أبجديتها 13 حرفًا فقط تعود إلى الحياة من جديد

محاكمة نتنياهو.. اتهامات بالرشوة والاحتيال والخيانة

بالفيديو "رائحة الجثث وقذائف الـ RPG تلاحقني".. جندي إسرائيلي يكشف جحيم "كوابيس غزة"

12 يناير 2026 . الساعة 13:23 بتوقيت القدس
...
جرافات الاحتلال العسكرية كانت هدفا مستمرا للمقاومة بالقذائف المضادة للدروع

أدلى جندي في جيش الاحتلال الإسرائيلي بشهادة صادمة حول الآثار النفسية المدمرة التي خلفتها الحرب في نفسه، واصفاً تفاصيل دقيقة للصدمة التي يعيشها وتمنعه من ممارسة حياته الطبيعية.

رائحة الموت والهلوسة

وفي تصريحات تعكس عمق "اضطراب ما بعد الصدمة" لدى جنود الميدان، قال الجندي أفيخاي ليفي، إنه ما زال يعيش لحظات القتال رغم مغادرته لميدان المعركة، مؤكداً أن "رائحة الجثث" لا تزال تلازمه وتفوح داخل جرافته من طراز (D9) التي كان يقودها.

ولم تتوقف معاناة الجندي عند الروائح، بل أشار إلى ملاحقة الهواجس والهلوسات له، حيث قال إنه "يشعر بقذائف الـ (آر بي جي) وهي تمر داخل رأسه"، في إشارة إلى استحضار ذهنه المستمر للحظات استهداف الآليات العسكرية التي كان يتواجد بها.

الهروب نحو "الكحول"

وحول قدرته على التعايش مع هذه الحالة، اعترف الجندي بفشل كافة الوسائل الطبيعية في منحه الراحة، مشيراً إلى أنه بات عاجزاً عن النوم إلا بعد استهلاك كميات كبيرة من المواد الكحولية للهروب من واقع الكوابيس التي تطارده.

تأتي هذه الشهادة في وقت تتصاعد فيه التقارير العبرية التي تتحدث عن آلاف الجنود الذين يحتاجون إلى إعادة تأهيل نفسي، وسط تحذيرات من انهيار منظومة الصحة النفسية داخل المؤسسة العسكرية.

 

المصدر / فلسطين أون لاين 
#جندي إسرائيلي #كوابيس #رائحة الجثث #قئاف

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة