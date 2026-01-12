الاحتلال يسلِّم جثمان الشهيد شاكر الجعبري من الخليل

فلسطين أون لاين

12 يناير 2026 . الساعة 12:34 بتوقيت القدس
...
الشهيد شاكر فلاح أحمد الجعبري

سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، جثمان الشهيد شاكر فلاح أحمد الجعبري (58 عامًا) لعائلته، بعد أن احتجزتها السبت الماضي.

واستُشهد الجعبري  متأثراً بإصابته بالرصاص الحي، داخل مركبته في منطقة خلة حاضور بمدينة الخليل.

وأفادت مصادر محلية بأنه تم نقل جثمان الشهيد إلى المستشفى الأهلي، وسيشع جثمانه اليوم بعد صلاة الظهر.

ويشار إلى أن الاحتلال كثّف من اعتداءاته على الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ بدء حرب الإبادة في غزة، ما أسفر حتى الآن عن استشهاد أكثر من 1100 مواطن فلسطيني وإصابة نحو 10 آلاف آخرين، إلى جانب اعتقال أكثر من 20 ألف فلسطيني، بينهم 1600 طفل. 

المصدر / وكالات
