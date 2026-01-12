عراقجي: الاحتجاجات في إيران تحوَّلت إلى عنف بتدخُّل جهات خارجية

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أمام سفراء الدول في إيران، إن الاحتجاجات التي انطلقت في 28 ديسمبر كانت هادئة ومشروعة وفق الدستور، قبل أن يدخل أشخاص جدد إلى مشهد التظاهرات، ما أدى إلى تحوّلها إلى أعمال عنف.

وأشار عراقجي في تصريح صحفي، يوم الاثنين، إلى أن هناك أدلة على إطلاق نار استهدفت قوات الأمن بهدف زيادة أعداد الضحايا، مؤكدًا وجود تسجيلات لرسائل صوتية وصلت إلى عناصر وصفهم بالإرهابيين تأمرهم بإطلاق النار على المدنيين وقوات الأمن.

وأضاف أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن الاحتجاجات تشكل تدخلاً صريحًا في الشؤون الداخلية للجمهورية الإسلامية.

وقال عراقجي، إن العناصر الإرهابية استهدفت مبانٍ حكومية ومقارًا للشرطة ومحلات تجارية، مشيرًا إلى وجود صور تثبت توزيع أسلحة بين المتظاهرين خلال الاحتجاجات.

وأوضح أن العناصر أحرقت 53 مسجدًا وهددت بحرق محلات تجارية، كما استهدفت أكثر من 10 سيارات إسعاف وحافلات، مؤكدًا أن ما يجري الآن لا يعد مظاهرات، بل حربًا إرهابية على البلاد.

وأشار إلى أن المرحلة الثالثة من الاحتجاجات تمثل مرحلة الهجمات الإرهابية المباشرة.

وخلال المؤتمر الصحافي، عرض وزير الخارجية الايرانية مقطع فيديو، يظهر أعمال الشغب والارهاب التي قام بها مخربون، بحق الأملاك العامة والخاصة.

كما أكد وزير الخارجية الإيراني، أن على الدول التي اتخذت مواقف خاطئة بشأن الاحتجاجات أن تتراجع، مؤكدًا أن لدى بلاده دلائل وإثباتات على تدخل الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي في الحرب الإرهابية ضد إيران.

وأضاف أن الوضع في إيران تحت السيطرة الكاملة، وأن عناصر من الموساد يتحدثون الفارسية منتشرون في طهران ويواكبون المظاهرات، وفق ما أشارت إليه صحف إسرائيلية.

وأشار الوزير إلى أن الشرطة تضبط الأمور بالقوة، معربًا عن أمله بأن تكف بعض الدول عن حساباتها الخاطئة، مؤكدًا أن «الموساد» وأعوانه يواكبون الاحتجاجات وأن تدخلاتهم هي سبب أعمال القتل والشغب.

وفي السياق، أكد وزير الخارجية الإيراني أن إيران لا تسعى إلى الحرب، لكنها مستعدة للتصدي لأي عدوان، مشيرًا إلى أن جهوزيتها أعلى من أي وقت مضى.

وأوضح أن الأحداث الجارية تمثل استكمالًا للعدوان الأمريكي والإسرائيلي على إيران، مؤكدًا أن شبكة الإنترنت ستعود قريبًا بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

المصدر / فلسطين أون لاين