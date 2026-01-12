الاحتلال يهدم منزلًا ومنشآتٍ زراعية في بيت أمر وشقبا

شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح يوم الاثنين، بهدم منزل في بلدة شقبا غرب رام الله، بالتزامن مع هدم بئر زراعي في منطقة الظهر ببلدة بيت أمر شمال الخليل، في استمرار لسياسات التضييق على المزارعين الفلسطينيين ومصادر رزقهم.

وأوضحت مصادر محلية، أن قوة كبيرة من الجيش ترافقها ثلاث جرافات اقتحمت بلدة بيت أمر وشرعت بهدم البئر الذي يعتمد عليه المزارعون لري أراضيهم الزراعية.

وأشارت إلى أن المنشأة المهدَّمة تعود للمواطن جميل محمد حسين علقم، فيما احتجز الاحتلال الناشط في مقاومة الاستيطان يوسف أبو ماريا خلال عملية الهدم.

ويأتي الهدم في ظل استهداف متواصل لمصادر المياه والمنشآت الزراعية في المنطقة، التي تعد من أهم المناطق الزراعية في شمال الخليل ويعتمد سكانها على الزراعة كمصدر رئيسي للدخل.

ويستغل الاحتلال ذريعة عدم الترخيص لمواصلة هدم الآبار والمنشآت الزراعية، في وقت يواجه فيه الفلسطينيون صعوبات كبيرة للحصول على تصاريح بناء، ما يزيد من معاناتهم ويهدد سبل عيشهم.

وفي سياق متصل، شددت قوات الاحتلال صباح اليوم من إجراءاتها على الحواجز العسكرية شمال رام الله، حيث أغلقت حاجز عطارة شمال غرب المدينة، ما أجبر السكان الفلسطينيين على سلوك طريق بديل وأدى إلى أزمة مرورية خانقة.

كما نصبت الحواجز على مداخل عين سينيا، مما أضاف إلى تعقيد حركة الفلسطينيين بين المدن والبلدات في الضفة الغربية.

المصدر / وكالات