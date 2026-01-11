الجامعة الإسلامية بغزة تحقق إنجازًا عالميًا في تصنيف "ويبومتركس"

متابعة/ فلسطين أون لاين

حافظت الجامعة على مكانتها المتقدمة على الساحة الأكاديمية الفلسطينية، بحصولها على المرتبة الثانية على مستوى الجامعات الفلسطينية، وفق تصنيف ويبومتركس الصادر لشهر يناير/كانون الثاني 2026.

وأفادت الجامعة، في بيان صحافي، يوم الأحد، بأنها حققت تقدمًا ملحوظًا على الصعيد العالمي، بعد أن حلت في المرتبة 1360 من بين أكثر من 32 ألف جامعة حول العالم، إلى جانب حصولها على المرتبة 83 عربيًا من بين أكثر من 1300 جامعة.

وأشار البيان إلى أن تصنيف "ويبومتركس" يصدر عن المجلس الأعلى للبحث العلمي في إسبانيا مرتين سنويًا خلال شهري يناير ويوليو، ويعتمد في تقييم الجامعات على ثلاثة معايير رئيسة، تشمل تأثير محتوى الموقع الإلكتروني، وعدد الاقتباسات العلمية، وحجم الأبحاث المنشورة وجودتها.

وأكدت الجامعة، أن هذا الإنجاز يعكس الجهود المتواصلة التي بذلتها إدارتها وكوادرها الأكاديمية والإدارية ونقابة العاملين والطلبة، مشددة على أن الحفاظ على هذا المستوى المتقدم يأتي رغم التحديات الكبيرة والدمار الذي طال مرافقها، في إطار الحرص على استمرار العملية التعليمية وخدمة المجتمع الأكاديمي.

وخلال حرب الإبادة الجماعية التي استمرت لعامين متواصلين، استهدف الاحتلال الإسرائيلي في 2 ديسمبر 2023 رئيس الجامعة الدكتور سفيان تايه وأسرته بغارة جوية شمالي شرق مدينة غزة، إلى جانب عدد كبير من الآكاديميين البارزين، في كافة المجالات العلمية والإنسانية، كما دمرت طائرات الاحتلال في 11 أكتوبر 2023 عددًا من المباني التعليمية في الجامعة ضمن قصف واسع استهدف مرافق مدنية وحكومية في القطاع.