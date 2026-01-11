توضيح حكومي حول آليات استفادة القاصرين من منظومة الغاز في غزة

فلسطين أون لاين

11 يناير 2026 . الساعة 11:23 بتوقيت القدس
أصدرت الجهات المختصة تعليمات جديدة تتيح لفئة القاصرين الاستفادة من منظومة توزيع الغاز، وذلك ضمن حالات محددة تهدف إلى ضمان وصول الدعم والخدمات الأساسية للعائلات التي تعاني من ظروف اجتماعية خاصة.
وقد تم تحديد أربع حالات رئيسية تسمح للقاصرين بالحصول على الخدمة، شريطة وجود "محتضن" أو وصي قانوني يتولى إتمام الإجراءات وتوثيق البيانات.
الحالات المشمولة بالخدمة:

  • يمكن للقاصرين الاستفادة من المنظومة في الحالات الاستثنائية التالية:
  • وفاة الأبوين: في حال فقدان كلا الوالدين.
  • سفر الأبوين: في حال تواجد الوالدين خارج البلاد.
  • وفاة الأب وزواج الأم: في حال كان الأب متوفياً والأم مرتبطة بعقد زواج من شخص آخر.
  • وفاة الأب وسفر الأم: في حال كان الأب متوفياً والأم تتواجد خارج البلاد.

إجراءات التسجيل والوثائق المطلوبة:
ودعت الجهات المعنية الأخوة المواطنين "المحتضنين" لهؤلاء القاصرين إلى ضرورة المسارعة لتحديث البيانات عبر البوابة الإلكترونية المخصصة. وتتطلب عملية التسجيل ما يلي:

  • الدخول إلى رابط حصر بيانات القاصرين.
  • تعبئة كافة البيانات المطلوبة بدقة.
  • إرفاق الوثائق الرسمية التي تثبت الوصاية القانونية أو الاحتضان.

رابط التسجيل الرسمي:
للبدء في عملية حصر البيانات وتأمين حصة الغاز، يرجى الدخول إلى منظومة حصر بيانات القاصرين - e-gaza، عبر الرابط التالي: اضغط هنا

وتأتي هذه الخطوة في إطار تسهيل المعاملات الحكومية الإلكترونية وضمان وصول الموارد الأساسية لمستحقيها بآليات منظمة تضمن حقوق الفئات الهشة في المجتمع.

المصدر / فلسطين أون لاين
