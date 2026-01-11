إصابة جندي إسرائيلي خلال عملية عسكرية للاحتلال في نابلس

ترجمة عبد الله الزطمة

أُصيب جندي من وحدة المستعربين "دوفديفان" التابعة لجيش الاحتللا بجروح متوسطة، صباح يوم الأحد، خلال عملية اعتقال نفذتها قوات لواء "السامرة" في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

ووفق ما نمشر موقع "معاريف" فقد ذكر جيش الاحتلال أن الجندي أُصيب برصاصة أُطلقت من أحد الأزقة المجاورة، وذلك بعد أن أنهت القوة اعتقال عدد من "المشتبه بهم". وقد جرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما أُبلغت عائلته بحالته.

وعقب الحادث، دفعت قوات كبيرة من جيش الاحتلال إلى المنطقة وشرعت في تنفيذ عمليات تمشيط ومطاردة بحثًا عن مطلق النار.

وفي سياق متصل، رجّح جيش الاحتلال أن الحادث الذي وقع الليلة الماضية في مدينة الخليل، وأسفر عن مقتل رجل يبلغ من العمر 60 عامًا، لم يكن محاولة لتنفيذ هجوم بسيارة مفخخة.

ووفق التحقيقات الأولية، أطلق جنود من لواء "ناحال" النار على سيارة اندفعت نحوهم خلال دورية راجلة في حي حارة الشيخ، خشية وجود تهديد مباشر.

وأشار الجيش إلى أن سائق السيارة هو أحد سكان الخليل ولا يملك سجلًا أمنيًا أو جنائيًا، وكان برفقته عدد من أفراد عائلته الذين لم يُصابوا. ولا تزال قيادة المنطقة الوسطى تواصل التحقيق في ملابسات الحادث، دون التوصل إلى نتائج قاطعة حتى الآن.

المصدر / فلسطين أون لاين