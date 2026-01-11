"إسرائيل" في حالة تأهب.. نتنياهو وروبيو يبحثان احتمال تدخل أمريكي في إيران

ترجمة عبد الله الزطمة

أفاد مسؤول أمريكي، نقلاً عن وكالة "رويترز"، أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أجرى اتصالاً هاتفياً، يوم السبت، مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، تناول تطورات الأوضاع في غزة وسوريا، وموجة الاحتجاجات المتصاعدة ضد النظام الإيراني.

وبحسب تقرير لموقع "أكسيوس"، تعيش "إسرائيل" حالة تأهب قصوى تحسبًا لاحتمال تدخل أمريكي في إيران، في ظل ما وصفته مصادر إسرائيلية بأنه أكبر احتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية منذ سنوات.

وأكدت ثلاثة مصادر مطلعة أن "تل أبيب" تتابع التطورات عن كثب في ضوء التهديدات الأمريكية الأخيرة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد لوّح خلال الأيام الماضية بإمكانية التدخل، محذرًا السلطات الإيرانية من استخدام القوة ضد المتظاهرين، وقال يوم السبت إن الولايات المتحدة "على أهبة الاستعداد للمساعدة". ولم توضح المصادر الإسرائيلية طبيعة الإجراءات العملية التي تتضمنها حالة التأهب المعلنة.

وترصد المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تصعيدًا لافتًا في الاحتجاجات داخل إيران، سواء من حيث اتساع رقعتها أو ارتفاع مستوى العنف.

ووفق تقديرات استخباراتية، شهدت المظاهرات منذ ليلة الخميس تحولًا نوعيًا، تمثل في زيادة أعداد المشاركين وجرأتهم، واستهدافهم المباشر لرموز السلطة ومؤسساتها.

وفي الساحة السورية، أدى انهيار وقف إطلاق النار المؤقت في مدينة حلب إلى تجدد القتال وبدء عملية عسكرية واسعة، حظيت بدعم علني من تركيا.

وقال وزير الدفاع التركي يشار غولر إن بلاده ترحب بعمليات الحكومة السورية ضد ما وصفها بـ"المنظمات الإرهابية"، مؤكدًا أن أنقرة تعتبر أمن سوريا جزءًا من أمنها القومي.

أما في غزة، فلا يزال الوضع متوترًا، فقد زعم جيش الاحتلال فتح تحقيق في حادثة وقعت جنوب القطاع، بعدما رُصد ثلاثة مسلحين من حركة حماس وهم يقتربون من موقع عسكري إسرائيلي، في ما وصفه الجيش بأنه تهديد مباشر لقواته العاملة في المنطقة.

المصدر / فلسطين أون لاين