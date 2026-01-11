شهيد متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في الخليل واحتجاز جثمانه

استشهد المواطن شاكر فلاح أحمد الجعبري (58 عامًا)، متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة الخليل، ليلة يوم السبت، فيما احتجزت القوات جثمانه.

وأبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية وزارة الصحة باستشهاد الجعبري، بعد أن أطلق جنود الاحتلال النار عليه داخل سيارته في منطقة خلة حاضور بحارة الجعبري جنوب الخليل، قبل أن ينقلوا المصاب ويتركوا مركبته في المكان.

وتراجع جيش الاحتلال لاحقًا عن مزاعمه التي تحدثت عن محاولة تنفيذ عملية دهس، بعدما كان قد أعلن مساء أمس أن قواته أطلقت النار على فلسطيني بزعم محاولته دهس جنود في المدينة.

الاحتلال يطلق النار على الفلسطيني شاكر فلاح الجعبري أثناء قيادته مركبته برفقة ابنته وأطفالها في مدينة الخليل بالضفة المحتلة، ما أدى إلى استشهاده، فيما منعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إليه. pic.twitter.com/LaD293904t — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 11, 2026

وفي السياق، قال الهلال الأحمر الفلسطيني، في بلاغ مقتضب، إن قوات الاحتلال منعت طواقمه من الوصول إلى شاب مصاب في منطقة خلة حاضور وسط الخليل لتقديم الإسعافات الأولية له.

وتصاعدت اعتداءات جيش الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس، منذ أن بدأ الاحتلال حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأدّت اعتداءات الجيش والمستوطنين معًا إلى استشهاد ما لا يقل عن 1073 فلسطينيًا، وإصابة نحو 10 آلاف و700، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألفًا و500 آخرين، خلال عامي حرب الإبادة في غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين