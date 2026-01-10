جيش الاحتلال يقتحم حفل زفاف في القدس ويعتقل العريس

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء يوم السبت، قاعة أفراح في بلدة العيزرية بالقدس المحتلة أثناء حفل زفاف.

وأطلقت القوات الرصاص وقنابل الصوت، واستخدمت غاز الفلفل، واعتدت على الضيوف، قبل أن تعتقل عددًا منهم، بينهم العريس.

الاحتلال يحاول القضاء على أي شكل من أشكال الحياة



الجيش الإسرائيلي يقتحم قاعة أفراح في العيزرية بالقدس المحتلة أثناء حفل زفاف ويطلق الرصاص وقنابل الصوت ويستخدم غاز الفلفل ويختطف عددًا من الحضور بينهم العريس pic.twitter.com/vS2bjm8o7G — Tamer | تامر (@tamerqdh) January 10, 2026

من جانب آخر، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، بلدة ترمسعيا، شمال رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت ترمسعيا، وسيرت آلياتها العسكرية في شوارعها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال أغلقت مدخل البلدة خلال انسحابها، ومنعت مركبات المواطنين من المرور، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.

وفي جنوب الضفة الغربية، نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حاجزين عسكريين في محافظة بيت لحم.

وأفاد مصدر محلي بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزين عسكريين على مدخل عش غراب شرقا، ومدخل عقبة حسنة غربا، وفتشوا مركبات المواطنين ودققوا في هوياتهم، ما تسبب بعرقلة حركة المواطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين