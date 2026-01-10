سيناتور أمريكي يدعو لتسريع إنهاء المساعدات العسكرية لـ"إسرائيل"

دعا السيناتور الجمهوري البارز ليندسي غراهام إلى تسريع عملية إنهاء المساعدات العسكرية السنوية التي تقدّمها الولايات المتحدة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، بعد أن أثارت تصريحات لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بشأن مستقبل هذا الدعم ردود فعل حادة في الأوساط السياسية الأمريكية.

وفي منشور له على منصة "إكس"، قال غراهام، المعروف بقربه من دولة الاحتلال، إن المساعدة التي تقدمها واشنطن لدولة الاحتلال كانت "استثمارًا ممتازًا" ساهم في تعزيز قدرات جيش الاحتلال من خلال تبادل التكنولوجيا وجعله أكثر قدرة وتقدمًا، مبرزًا أن تصريحات نتنياهو الأخيرة تدفع إلى إعادة النظر في الجدول الزمني لدعم بلاده للعسكري الإسرائيلي.

ونقل تقرير نشره موقع "عربي21" عن غراهام تساؤلات حول الاستمرار في تقديم 3.8 مليار دولار سنويًا، مؤكدًا أن الاقتصاد الإسرائيلي المزدهر وقدرته على الاعتماد على الذات عسكريًا يجعلان من استمرار الدعم العسكري غير ضروري، بل يمكن توجيه هذه الأموال لتعزيز الجيش الأمريكي في مواجهة تحديات جديدة على الساحة العالمية.

وأضاف أن هناك رغبة واضحة من قبل "إسرائيل" في تغيير ديناميكية الدعم، مشيرًا إلى أن تقليص المساعدات قبل انتهاء الجدول الزمني المعلن قد يخدم الأمن القومي الأمريكي، ويسهم في إعادة توجيه الموارد بما يتناسب مع أولويات واشنطن.

ويتزامن ذلك مع رد للسفير الأمريكي لدى الاحتلال، مايك هاكابي، الذي أكد عبر حسابه على "إكس" أن الدعم العسكري الأمريكي لدولة الاحتلال ليس مجرد هبة، بل يشمل تبادلًا في مجالات الاستخبارات والتكنولوجيا والتجارة، مشددًا على أهمية العلاقة بين البلدين.

وتأتي هذه التطورات بعد تصريحات نتنياهو في مقابلة مع مجلة "الإيكونوميست"، أعلن خلالها نيته تقليص المساعدات العسكرية الأمريكية تدريجيًا حتى إلغائها تمامًا خلال السنوات العشر المقبلة، مستندًا في ذلك إلى ما وصفه "نضج القوة العسكرية والاقتصادية" لدولة الاحتلال.

وحذر غراهام من أن الاستمرار في تقديم المساعدات في ظل هذه المعطيات قد لا يخدم مصالح الولايات المتحدة، كما وعد بتقديم مقترحات عملية داخل لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ لتسريع إنهاء الدعم العسكري، في خطوة تعتبر تحولًا لافتًا في المواقف الأمريكية تجاه علاقة الدعم التقليدية مع الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين