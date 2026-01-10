مستوطنون يعتدون على شاب في سلفيت ويهاجمون شلال العوجا في أريحا

فلسطين أون لاين

10 يناير 2026 . الساعة 15:41 بتوقيت القدس
المستوطنون نفذوا 4723 اعتداء في الضفة الغربية خلال عام 2025

اقتحم مستوطنون، يوم السبت، قرية شلال العوجا البدوية، شمال مدينة أريحا، فيما اعتدى آخرون على شاب واستولوا على مركبته في سلفيت شمالي الضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية، إن عددا من المستوطنين اقتحموا التجمع، وانتشروا بين مساكن المواطنين، وتعمدوا رعي مواشيهم في مزروعاتهم.

وتأتي هذه الاعتداءات في سياق سياسة ممنهجة تستهدف التجمعات البدوية، وتهدف إلى حرمان السكان من أبسط مقومات الحياة ودفعهم نحو التهجير القسري.

من جانب آخر، اعتدى مستوطنون على شاب من بلدة بيت فوريك شرق نابلس، أثناء مروره على الطريق الواصل بين بلدتي بديا وسنيريا غرب سلفيت.

وأفادت مصادر محلية، بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت الشاب شرحبيل الطويل، واعتدت عليه بالضرب، قبل الاستيلاء على مركبته.

وفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، فقد نفذ المستوطنون نحو 4 آلاف و723 اعتداء بالضفة الغربية، خلال عام 2025، أسفرت عن استشهاد 14 فلسطينيا، وتهجير 13 تجمعا بدويا تضم ألفا و90 شخصا.

المصدر / فلسطين أون لاين
#سلفيت #اعتداءات المستوطنين #الضفة الغربية #شلال العوجا

