خلال العقد المقبل

نتنياهو يريد تقليص المساعدات العسكرية الأميركية إلى صفر

10 يناير 2026 . الساعة 14:50 بتوقيت القدس
...
سلطات الاحتلال تعتزم انفاق 110 مليارات دولار على تطوير الصناعات العسكرية

قال رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إنه يأمل في أن "يقلص تدريجيا" اعتماد "إسرائيل" على المساعدات العسكرية الأميركية في العقد المقبل.

وأضاف نتنياهو في مقابلة نُشرت يوم الجمعة، أنه من الضروري ألا تعتمد "إسرائيل" على المساعدات العسكرية الأجنبية، لكنه لم يحدد جدولا زمنيا لتحقيق هذا الاستقلال المزعوم.

وقال نتنياهو لمجلة الإكونوميست "أريد تقليص المساعدات العسكرية تدريجيا في غضون السنوات العشر المقبلة". وردا على سؤال عما إذا كان ذلك يعني تقليصها "إلى الصفر"، أجاب "نعم".

وذكر نتنياهو أنه أخبر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خلال زيارته الأخيرة للولايات المتحدة أن "إسرائيل" تقدر "بشدة المساعدات العسكرية التي قدمتها لنا واشنطن على مر السنين، لكننا أيضا أصبحنا أقوياء وطورنا قدرات مذهلة".

وقال نتنياهو في كانون الأول/ ديسمبر، إن "إسرائيل" ستنفق 350 مليار شيكل (110 مليارات دولار) على تطوير صناعة أسلحة مستقلة لتقليل الاعتماد على الدول الأخرى.

وفي عام 2016، وقعت الحكومتان الأميركية والإسرائيلية مذكرة تفاهم للسنوات العشر حتى أيلول/ سبتمبر 2028 تنص على تقديم مساعدات عسكرية بقيمة 38 مليار دولار و33 مليار دولار في شكل منح لشراء معدات عسكرية وخمسة مليارات دولار لأنظمة الدفاع الصاروخي.

وارتفعت صادرات الصناعات العسكرية الإسرائيلية 13% العام الماضي، مع توقيع عقود كبيرة لشراء تكنولوجيا الدفاع الإسرائيلية بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي المتطورة متعددة المستويات.

المصدر / فلسطين أون لاين
#إسرائيل #أمريكا #نتنياهو #مساعدات عسكرية

