رابط الفارس الشهم 3 لتسجيل الأفراد غير المستفيدين من المساعدات

أعلنت عملية الفارس الشهم 3، عن فتح باب التسجيل الفردي لأهالي قطاع غزة (غير المسجلين في مراكز الإيواء أو كشوفات لجان الأحياء)، للاستفادة من برامج المساعدات الإغاثية.

ووفق عملية الفارس الشهم، فقد وردت شكاوى عدة عن عدم تلقي أعداد من المواطنين للمساعدات التي تقدمها بسبب عدم كونهم مسجلين في مراكز الإيواء أو كشوفات لجان الأحياء، وهو ما تعتمده العملية.

والرابط الجديد يتيح للمواطنين التسجيل بشكل فردي للتسجيل والاستفادة للمساعدات التي تقدمها.

وأكدت أن هذا الإجراء في إطار حرصها على توسيع نطاق الاستفادة، وضمان وصول الدعم الإنساني إلى أكبر شريحة ممكنة من الأسر، خاصة في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها قطاع غزة.

وفي وقت سابق أعلنت العملية بدء دورة جديدة من توزيع المساعدات في كافة محافظات قطاع غزة، في إطار جهودها المتواصلة لإغاثة سكان قطاع غزة وتقديم ما يلزمهم من مساعدات متنوعة تخفف عنهم معاناتهم.

للتسجيل في الرابط انقر هنا





المصدر / فلسطين أون لاين