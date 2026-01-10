الجيش السوري يعلن السيطرة الكاملة على حي "الشيخ مقصود" بحلب

أعلن الجيش السوري، صباح السبت، إتمام عمليات التمشيط العسكري في حي "الشيخ مقصود" بمدينة حلب شمالي البلاد، وفرض سيطرته الكاملة على المنطقة. وبالتوازي مع ذلك، بدأت وحدات من قوى الأمن الداخلي بالدخول إلى الحي بالتنسيق مع القوات العسكرية لبدء مرحلة التفتيش الأمني وتثبيت الاستقرار.

وفي سياق متصل، نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أمنية تأكيدها رصد انسحاب عدد من قادة وعناصر قوات سوريا الديمقراطية "قسد" من مدينة حلب باتجاه مناطق شمال شرق سوريا خلال ساعات الليل. وأوضحت المصادر أن نحو 300 عنصر من التنظيم كانوا يتواجدون داخل الحي حتى ساعات الصباح الأولى قبل إتمام السيطرة عليه.

من جانبه، صرح قائد الأمن الداخلي في حلب، اللواء محمد عبد الغني، في مداخلة تلفزيونية، بأن القوات الحكومية تعمل بأقصى طاقتها لإعادة الأمن للحي، كاشفاً عن العثور على كميات كبيرة من الألغام والمفخخات التي خلفتها القوات المنسحبة. كما أشار عبد الغني إلى وجود معلومات استخباراتية تفيد باختباء عناصر من "قسد" داخل نفق في محيط "مشفى ياسين" بالحي.

وعلى الصعيد الاجتماعي، أكد قائد الأمن الداخلي أن الدولة السورية لن تسمح باستغلال القضايا الطائفية لتحقيق مكاسب سياسية، مشدداً على أن العمل جارٍ لتسهيل عودة النازحين من أهالي الحي إلى منازلهم خلال اليومين القادمين فور الانتهاء من إزالة المخلفات المتفجرة.

في المقابل، أصدر تنظيم "قسد" بياناً دعا فيه منظمات الأمم المتحدة للتدخل الفوري لإجلاء الجرحى من "مستشفى خالد" داخل حي الشيخ مقصود. وزعم التنظيم في بيانه تعرض المستشفى، الذي يضم جرحى مدنيين وعسكريين تابعين له، لاستهدافات متعمدة خلال العمليات الأخيرة، مطالبًا بفتح ممرات آمنة لإخراجهم.

