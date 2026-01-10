مستوطنون يسرقون 200 رأس غنم ومركبة شمال رام الله

أقدم مستوطنون، صباح اليوم السبت، على سرقة نحو 200 رأس غنم، ومركبة، في بلدة كوبر شمال غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن عددا من المستوطنين داهموا مزرعة تعود للمواطن ثائر النبالي في منطقة "الظهرات" بالبلدة، واحتجزوا حارسها، حيث قاموا بتكبيل يديه، وسرقة 200 رأس غنم، الى جانب مركبة كانت مركونة جانبا، قبل أن ينسحبوا من المكان.

وأمس السبت، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية وثق خلال عام 2025 أكثر من 1800 هجوم نفذه مستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح دوجاريك، أن هجمات المستوطنين تسببت بإصابات في صفوف المواطنين الفلسطينيين أو بأضرار في ممتلكاتهم، وطالت نحو 280 تجمعا سكنيا في مختلف أنحاء الضفة الغربية.

وفي السياق ذاته، أفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بأنها رصدت خلال عام 2025 ما مجموعه 4723 اعتداء نفّذها المستوطنون بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في مختلف محافظات الضفة الغربية.

وبحسب معطيات الهيئة، أسفرت اعتداءات المستوطنين عن استشهاد 14 فلسطينيا، كما أقدم المستوطنون على إشعال 434 حريقا في ممتلكات المواطنين وحقولهم الزراعية، ما تسبب بخسائر واسعة في الأراضي والمزروعات.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا غير مسبوق في اعتداءات المستوطنين خلال السنوات الأخيرة، لا سيما منذ بدء حرب الإبادة الجاعية على قطاع غزة، حيث تترافق هذه الاعتداءات مع توسع استيطاني متسارع، وحماية مباشرة من قوات الاحتلال في كثير من الأحيان.

