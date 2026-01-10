السلطات الأردنية تعتقل الروائي والكاتب أيمن العتوم

أفادت مصادر عائلية، بأن السلطات الأردنية اعتقلت الأكاديمي والروائي أيمن العتوم في ساعة متأخرة من أمس الجمعة، دون معرفة الأسباب.

وذكرت منصات أردنية، أن العتوم اعتقل خلال عودته إلى منزله في عمان قادما من إربد.

وبحسب ما تداولته مواقع التواصل، فقد كان العتوم يقود سيارته وبرفقته زوجته ووالدته، حيث قامت قوات الأمن باعتقاله وترك كل من زوجته ووالدته في الشارع العام في ساعة متأخرة من الليل.

وذكرت منصات أردنية، أن العتوم اعتقل بموجب “قانون الجرائم الالكترونية”.

ويعد العتوم أبرز رموز الحركة الأدبية في الأردن، حيث اشتهرت عدة روايات له من ضمنها رواية “يا صاحبي السجن” ورواية “حديث الجنود” ورواية “يسمعون حسيسها”.

والعتوم أكاديمي أردني مرموق من مواليد بلدة سوف في جرش، ويحمل شهادتي البكالوريوس في الهندسة واللغة العربية، كما يحمل شهادتي الماجستير والدكتوراة في اللغة العربية، ويُعتبر من الشخصيات البارزة في مدينة إربد، ومن أبرز الأدباء على مستوى الأردن والعالم العربي.

أسس الشاعر العتوم العديد من النوادي والروابط الشعرية، وشارك في الكثير من الندوات والأمسيات الشعرية في النقابات المهنيّة، وفي مهرجان مؤتة على مدى أعوامه ودوراته الخمس. للشاعر العتوم ستة دواوين شعرية، ومسرحيتان، ورواية، وعشرات المقالات.

ويعتبر العتوم من الكتاب البارزين الذين كتبوا للقضية الفلسطينية، وتقدَّموا في أدب المقاومة، ووقفوا بمواقف التأييد والنصرة للقضية.

وجاء اعتقال العتوم بعد أيام قليلة من إطلاق سراح ابنه، الذي اعتقل برفقة مجموعة من الطلبة بسبب رفضهم الاحتفال بعيد الميلاد "الكريسماس".

اعتقال الدكتور أيمن العتوم بهذه الطريقة وترك زوجته ووالدته المسنّة على قارعة الطريق ليس هيبة دولة ولا تطبيق قانون... بل إهانة للعدالة نفسها واعتراف بأن القلم بات أخطر من كل الفاسدين



المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات