اقتحامات واعتقالات وإطلاق قنابل.. اعتداءات إسرائيلية متواصلة بالضفة والقدس

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الليلة الماضية وفجر يوم السبت، حملة اعتقالات ومداهمات طالت عدة مناطق في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللها اقتحام منازل، وتوقيف شبان على حاجز عسكري، واقتحام صالة أفراح في القدس، وسط إطلاق قنابل الصوت واستخدام غاز الفلفل والاعتداء على المواطنين.

ففي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة مقدسيين من سكان بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، عقب اقتحام قاعة أفراح في بلدة العيزرية شرق القدس، كما اعتقلت العريس وهو من سكان سلوان، بعد دهم قاعة “قصر الحمراء” للأفراح وإطلاق قنابل الصوت واستخدام غاز الفلفل والغاز المسيل للدموع.

وفي محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أسامة أيمن راجح عابد من بلدة كفرذان غرب المدينة.

وفي محافظة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان بعد توقيفهم على حاجز عسكري طيّار.

وفي محافظة سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين جلال عبد اللطيف سلمان وطالب حمدان سلمان من منزليهما في بلدة دير استيا شمال غرب المحافظة.

كما داهمت قوات الاحتلال منازل في مخيم عسكر الجديد شرق نابلس، وانتشرت في أزقته دون تسجيل اعتقالات، إضافة إلى اقتحام بلدات العبيدية والشواورة ودار صلاح وزعترة شرق بيت لحم دون الإبلاغ عن اعتقالات.

يؤكد مكتب إعلام الأسرى أن اقتحام صالات الأفراح واعتقال العرسان والمقدسيين يمثل تصعيدًا خطيرًا في سياسة القمع الجماعي، ويعكس إصرار الاحتلال على استهداف الحياة الاجتماعية الفلسطينية وترويع المدنيين، في انتهاك واضح لكافة القوانين والمواثيق الدولية.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى