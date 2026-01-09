متابعة/ فلسطين أون لاين

ظهر نجم كرة السلة الأميركي كايري إيرفينغ مرتديًا قميصًا يتوسطه وجه الصحفي والرياضي الفلسطيني الشهيد صالح الجعفراوي، في مقطع مصوّر انتشر على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة.

اللقطة لاقت تفاعلًا كبيرًا، واعتبرها متابعون تعبيرًا عن التضامن وتكريمًا لذكرى الجعفراوي، كما أعادت تسليط الضوء على مسيرته التي جمعت بين العمل الصحفي والإنجاز الرياضي.

ويُعد الجعفراوي صحفيًا فلسطينيًا شابًا، إلى جانب كونه بطلًا في تنس الطاولة مثّل فلسطين في عدد من البطولات الدولية، وبرز بحضوره الرياضي وهو يرفع علم فلسطين في المحافل المختلفة.





وعقب استشهاده، أُعيد تداول صور ومقاطع أرشيفية له من مشاركاته الرياضية، في مشاهد أكدت حضوره كرياضي حمل قضيته إلى ميادين المنافسة، لا كصحفي ميداني فقط.

وكان الجعفراوي قد استُشهد في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2025، بعد أيام من إعلان وقف الحرب على غزة، حيث أفادت مصادر فلسطينية باستشهاده برصاص مسلحين متعاونين مع الاحتلال في حي تل الهوى جنوبي مدينة غزة، أثناء توثيقه آثار الدمار.

المصدر / الجزيرة نت