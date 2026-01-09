فلسطين أون لاين

بالفيديو والصور عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

09 يناير 2026 . الساعة 13:35 بتوقيت القدس
عشرات آلاف المصلين يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى

أدى عشرات الآلاف، صلاة الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك، رغم تشديدات وتضييقات قوات الاحتلال في محيط مدينة القدس المحتلة وداخلها.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة أن عشرات آلاف المصلين أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.

وتفرض سلطات الاحتلال قيودًا مشددة على دخول المصلين، خاصة فئة الشبان، عبر الحواجز المنتشرة على مداخل البلدة القديمة وبوابات المسجد، في محاولة لتقليص أعداد المصلين.

وتزامن ذلك مع استمرار الدعوات المقدسية إلى المشاركة الواسعة في صلاتي الفجر والجمعة، والرباط في المسجد الأقصى، تأكيدًا على هويته الإسلامية، وتصديًا لمخططات الاحتلال الرامية إلى تغيير الواقع القائم.

وأكدت الدعوات أن الرباط في الأقصى يعكس وحدة الموقف الشعبي في الدفاع عن المقدسات، مشددة على ضرورة الحفاظ على الزخم الجماهيري لمواجهة الانتهاكات المتصاعدة بحق القدس وسكانها.

