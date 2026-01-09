الذهب يتراجع عالميًا بضغط من قوة الدولار

تراجعت أسعار الذهب، يوم الجمعة، بضغط من تعديلات على مؤشر للسلع الأولية، وترقّب بيانات أميركية للوظائف، فضلاً عن ارتفاع الدولار، الذي زاد من الضغوط على الأسعار على المدى القريب.

وتراجع سعر الذهب الفوري 0.4% ليصل إلى 4,464.57 دولار للأونصة، رغم أنه كان متجهاً لتحقيق مكاسب أسبوعية بلغت 3%، بعدما كان المعدن النفيس قد سجّل مستوى قياسياً عند 4549.71 دولار في 26 كانون الأول، وفقا لشبكة (سي إن بي سي).

في المقابل، ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم شباط 0.2% إلى 4467.60 دولار.

وتراجع سعر الفضة الفوري 0.5% ليصل إلى 76.48 دولار للأونصة بعد أن سجل أعلى مستوى له عند 83.62 دولار في 29 كانون الأول، مع توقع مكاسب أسبوعية تتجاوز 5%، وسجل البلاتين انخفاضاً 1.8% ليصل إلى 2,227.11 دولار للأونصة بعد أن بلغ أعلى مستوى له عند 2,478.50 دولار الأسبوع الماضي، فيما بقي البلاديوم مستقراً عند 1,786.18 دولار للأونصة، مع مكاسب أسبوعية متوقعة لكلا المعدنين.

المصدر / وكالات