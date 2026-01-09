كاتب بريطاني: الجالية اليهودية في البلاد تعيش تهديدًا وجوديًا غير مسبوق

قال الكاتب والناشط اليهودي البريطاني شموئيل تشايك، إن الجالية اليهودية في بريطانيا تعيش تهديدًا وجوديًا غير مسبوق، كنتيجة مباشرة لحرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر 2023.

واعتبر تشايك في مقال نشره في صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، أن "البلاد تقف على أعتاب نهاية واحدة من أعرق التجارب اليهودية في أوروبا الغربية"، مشيرًا إلى اتساع رقعة المظاهرات المناهضة "لإسرائيل" التي يرى أنها تحولت فعليا إلى احتجاج على الوجود اليهودي ذاته.

وأوضح أن المسألة لا تقتصر على تزايد الاعتداءات أو فقدان الشعور بالأمان في الفضاء العام، حيث بات كثير من اليهود يخشون ارتداء الرموز الدينية أو إظهار هويتهم علنا، بل تتجاوز ذلك إلى "زلزال عميق" يهز أسس اندماج استمر قرونا داخل المجتمع البريطاني.

واستشهد باستطلاع أجرته منظمة "حملة مكافحة معاداة السامية" البريطانية، أظهر أن غالبية اليهود في المملكة لا يرون مستقبلا لهم فيها للمرة الأولى منذ عقد، وأن 61% منهم فكروا فعليا في مغادرتها خلال العامين الماضيين.

وخلفت حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة، التي استمرت لعامين، أكثر من 71 ألف شهيد و171 ألف جريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء.

المصدر / فلسطين أون لاين