بالصور مستوطنون يحرقون مدرسةً جنوبي نابلس

09 يناير 2026 . الساعة 09:16 بتوقيت القدس
.. آثار إحراق مليشيات المستوطنين مدرسة قرية جالود جنوب نابلس بعد إضرام النيران فيها

هاجم مستوطنون، فجر يوم الجمعة، مدرسة جالود الثانوية جنوب نابلس، وأقدموا على إحراق أحد الصفوف الدراسية داخل المدرسة، إضافة إلى خطّ شعارات عنصرية ومعادية على جدرانها، ما ألحق أضرارا مادية جسيمة بمرافق المدرسة.

وأفادت مصادر محلية، بأن الهجوم وقع في ساعات الفجر الأولى، حيث تسلل المستوطنون إلى حرم المدرسة، وأضرموا النار داخل غرفة صفية، قبل أن ينسحبوا من المكان، تاركين خلفهم شعارات عنصرية تهدف إلى بثّ الخوف والترهيب في نفوس الطلبة والمعلمين.

من جهته، أدان مدير عام التربية والتعليم في جنوب نابلس سامر الجمل هذا الاعتداء، واعتبره استهدافا مباشراً للعملية التعليمية وحق الطلبة في التعليم الآمن، مطالبا المؤسسات الحقوقية والجهات الدولية بالتدخل العاجل لوضع حدّ لاعتداءات المستعمرين المتكررة بحق المدارس.

يذكر أن مدرسة جالود الثانوية المختلطة تتعرض بشكل متواصل لاعتداءات المستوطنين.

وشهد عام 2025 أعلى معدل انتهاكات إسرائيلية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس، بالنظر للأعوام الخمس الأخيرة، في مؤشر واضح على تصاعد إجرام الاحتلال الإسرائيلي وبشاعته وتواصل سياسته العدوانية تجاه الفلسطينيين.

ووثق مركز معلومات فلسطين – معطى – (81887) انتهاكاً، شملت جميع أنواع الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، من قتل وإبعاد واعتقال وهدم للمنازل إضافة لتجريف الأراضي ومصادرة الممتلكات، واعتداءات طالت قطاع التعليم والصحة، في تجاوز لجميع المواثيق والمعاهدات الدولية.

وقتلت قوات الاحتلال والمستوطنين (270) مواطناً، بينهم (56) طفلاً وطفلة، و(8) امرأة، و(19) مسنا ومسنة، فيما بلغ عدد الجرحى (2795) جريحا. وسجلت محافظة جنين أعلى معدل للشهداء خلال عام 2025، حيث ارتقى فيها (87) شهيدا، أعقبها محافظتي نابلس وطوباس والخليل، بواقع (45، 30، 30) شهيدا على التوالي.

