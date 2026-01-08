الصحة تنشر توضيحا حول منتجات حليب الأطفال من شركة "نستله"

فلسطين أون لاين

08 يناير 2026 . الساعة 20:59 بتوقيت القدس
صورة تعبيرية
متابعة/ فلسطين أون لاين

قالت وزارة الصحة، إنه في ضوء ما تم تداوله حول السحب الطوعي الاحترازي لبعض منتجات حليب الأطفال من شركة "نستله"، في عدد من الأسواق العالمية، أن المنتج الذي يحمل الاسم التجاري (S26 Gold) والمتوفر في الأسواق الفلسطينية آمن للاستخدام.

وأكدت في بيان، اليوم الخميس، أن "منتجات الحليب التي تحمل أرقام التشغيلات التي تم سحبها عالمياً لاحتمال تلوثها ببكتيريا (Bacillus Cereus)" لم تدخل إلى الأسواق الفلسطينية.

 وكدت أن الجهات المختصة في الوزارة تتابع هذا الملف بشكل مستمر، وتعمل وفق أعلى معايير الرقابة والفحص، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لضمان سلامة المنتجات الغذائية المتداولة في السوق المحلي.

ودعت الوزارة، المواطنين، إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات، مؤكدة أنها ستقوم باطلاعهم على أي مستجدات في حال طرأت.

