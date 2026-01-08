الخارجية المصرية: تحركات لضمان استحقاقات المرحلة الثانية في غزة

فلسطين أون لاين

08 يناير 2026 . الساعة 16:56 بتوقيت القدس
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي
متابعة/ فلسطين أون لاين

قال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اليوم الخميس، إن مصر تتحرك في جميع الاتجاهات لضمان تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة، بعد الانتهاء السريع من المرحلة الأولى.

وأكد عبد العاطي، في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، على ضرورة فتح معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة من الاتجاهين، وتسريع نشر قوة استقرار دولية في قطاع غزة للمساهمة في مراقبة وقف إطلاق النار.

كما جدد وزير الخارجية المصري رفض بلاده لأي محاولات تستهدف تكريس الانفصال بين غزة والضفة الغربية المحتلة.

وشدّد وزير الخارجية المصري على أن لا حل مستدام في المنطقة دون حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها "القدس الشرقية".

