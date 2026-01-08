إصابات وإحراق مركبات بهجوم للمستوطنين غرب نابلس

فلسطين أون لاين

08 يناير 2026 . الساعة 16:50 بتوقيت القدس
إحراق مركبات في هجوم للمستوطنين على مشتل غرب نابلس
الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين

 أصيب ثلاثة مواطنين، يوم الخميس، وأحرقت عدد من المركبات، في هجوم للمستوطنين، على أحد المشاتل ببلدة دير شرف غرب نابلس.

وأفادت مصادر محلية،، بأن مجموعة من المستوطنين، هاجمت مشتل الجنيدي، واعتدت على المتواجدين داخله، ما أدى إلى إصابة ثلاثة مواطنين، أحدهم يبلغ من العمر (65 عاما) بكسر في يده، وآخران برضوض وجروح، وجرى نقلهم إلى المستشفى.

وأكد أن المستوطنين أقدموا على إحراق 5 مركبات، 4 منها متواجدة داخل المشتل، وخامسة في مكان مجاور، ما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة فيها.

المصدر / وكالات
