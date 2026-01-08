فلسطين أون لاين

08 يناير 2026 . الساعة 12:37 بتوقيت القدس
اعتداءات الاحتلال على الصحفيين في الضفة الغربية

 أصيب صحفيون، يوم الخميس، بالاختناق بالغاز السام خلال أعمال الهدم التي تقوم فيها جرافات الاحتلال العسكرية في نابلس.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال هاجمت الصحفيين في المنطقة وأطلقت قنابل الغاز السام باتجاههم بشكل مكثف، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.

وشرعت آليات تابعة للاحتلال، بحماية من قوات الاحتلال، صباح اليوم، بهدم منزل لعائلة "العابد" وأسوار محيطة به في منطقة حي التعاون.

وكانت قوات الاحتلال أجبرت ست عائلات، في منتصف الشهر الماضي، على إخلاء منازلها في شارع التعاون العلوي بمدينة نابلس، تمهيدا لهدمها.

وأكد العابد في تصريح سابق، أن المنازل مخطرة بالهدم منذ عام 2021، إضافة إلى 10 منازل أخرى، وجميعها تضم من 2-4 عائلات، مشددا على أنه ووفق الخرائط التي حصلت عليها العائلات فإن جميع المنازل تقع في المنطقة المصنفة "ب".

ويذكر أن قوات الاحتلال أخطرت عددا من المنازل بالهدم في المنطقة ذاتها بحجة البناء في مناطق مصنفة "ج".

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات
