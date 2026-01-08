فلسطين أون لاين

بالفيديو مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

08 يناير 2026 . الساعة 12:16 بتوقيت القدس
اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى

اقتحم مستوطنون، صباح يوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي

وأفادت مصادر مقدسية، بأن 89 مستوطنًا و41 طالبًا يهوديًا و19 عنصرًا من شرطة الاحتلال، اقتحموا باحات المسجد الأقصى، وأدوا طقوسًا تلمودية.

وتأتي اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى في إطار مساعي الاحتلال لطمس الهوية الإسلامية والتاريخية للقدس، وتنفيذ خططه للتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك.

ويقتحم المستوطنون المتطرفون، باحات المسجد الأقصى يوميًا؛ باستثناء الجمعة والسبت (عطلة رسمية لدى الاحتلال)، على فترتين: صباحية وتبدأ الساعة 07:30- 11:30، ومسائية تبدأ بعد صلاة الظهر وتستمر لمدة ساعة ونصف.

وتتواصل الدعوات الفلسطينية لتكثيف الحشد والتواجد الواسع في المسجد الأقصى، للتصدي لمخططات المستوطنين واعتداءاتهم المتواصلة.

