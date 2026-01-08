فتح باب التقديم لمبادرة "تعافي الأعمال" لدعم النساء الرياديات في فلسطين 2026

أطلق الصندوق الفلسطيني للتشغيل، بصفته الذراع التنفيذي لوزارة العمل، وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية (ILO)، إعلاناً هاماً يستهدف السيدات رياديات الأعمال وصاحبات المشاريع الصغيرة والناشئة في دولة فلسطين (القدس، الضفة الغربية، وقطاع غزة).

تأتي هذه المبادرة ضمن خطة الاستجابة الطارئة لمنظمة العمل الدولية، وتهدف بشكل أساسي إلى تمكين المرأة الفلسطينية اقتصادياً من خلال تقديم منح تأسيسية وتدريبات متخصصة تضمن استدامة المشاريع التي تقودها النساء في ظل التحديات الحالية.

ماذا يقدم برنامج مبادرة تعافي الأعمال؟

يمنح البرنامج المشاركات فرصة ذهبية للحصول على دعم متكامل يشمل:

- منح مالية غير مستردة: مخصصة لتطوير المشاريع الناشئة وتوفير رأس المال الأولي.

- بناء القدرات: تدريب مكثف في ريادة الأعمال يتجاوز 30 ساعة تدريبية.

- استشارات فنية: دعم إداري وفني من خبراء متخصصين لتحسين جودة إدارة المشاريع.

- توجيه وتشبيك: ربط المشاريع بالأسواق المحلية لتعزيز فرص النجاح والاستدامة.

الفئات المستهدفة وشروط القبول

يستهدف المشروع 60 ريادية من صاحبات المشاريع المنزلية أو الصغيرة، والمبادرات ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي. ويشترط للتقديم ما يلي:

- أن تكون المتقدمة امرأة فلسطينية يتراوح عمرها ما بين 18 و50 عاماً.

- أن يكون المشروع ناشئاً جديداً أو خطة لتوسعة مشروع قائم.

- أن تكون المتقدمة هي المالكة والمديرة الأساسية للمشروع.

- الاستعداد التام للالتزام بالبرنامج التدريبي والمتابعة الفنية.

- ألا تكون المتقدمة قد استفادت من أي منحة مالية خلال الـ 24 شهراً الماضية.

معايير اختيار المشاريع

سيتم تقييم الطلبات بناءً على عدة معايير مهنية، أبرزها: الجدوى الاقتصادية، القابلية للتنفيذ على أرض الواقع، القدرة على خلق فرص عمل جديدة، والظروف الاجتماعية والاقتصادية للمتقدمة.

طريقة وموعد التقديم

على الراغبات في الاستفادة من هذا البرنامج تعبئة الطلب الإلكتروني عبر البوابة الفلسطينية للتشغيل بدقة، مع التأكد من استيفاء كافة البيانات المتعلقة بفكرة العمل والميزانية التقديرية.

آخر موعد لتقديم الطلبات: 17 يناير 2026.

رابط التسجيل الرسمي: اضغط هنا للتقديم للمشروع، اضغط هنا



المصدر / فلسطين أون لاين