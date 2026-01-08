ترامب يوقع قرارًا بانسحاب الولايات المتحدة من 66 منظمة دولية

وقع ⁠الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلانا بانسحاب الولايات المتحدة من ⁠35 منظمة غير تابعة للأمم المتحدة و31 ‌كيانا تابعا لها.

ولم يذكر البيان الصادر عن البيت الأبيض ‌أسماء هذه المنظمات، لكنه زعم أنها تروّج "لسياسات مناخية راديكالية، وحوكمة عالمية، وبرامج أيديولوجية تتعارض مع سيادة الولايات المتحدة وقوتها الاقتصادية".

وأشار إلى أن هذا القرار جاء نتيجة مراجعة شاملة لجميع المنظمات الحكومية الدولية، والاتفاقيات، والمعاهدات التي تعد الولايات المتحدة عضوا فيها أو طرفا فيها.

وقال البيت الأبيض: "ستُنهي هذه الانسحابات تمويل دافعي الضرائب الأمريكيين ومشاركة الولايات المتحدة في جهات تُقدّم أجندات على حساب الأولويات الأمريكية، أو تتعامل مع قضايا مهمة بكفاءة أو فعالية ضعيفة، بحيث يكون من الأفضل تخصيص أموال دافعي الضرائب الأميركيين بطرق أخرى لدعم المهام ذات الصلة".

ومنذ بدء ولايته الثانية قبل عام، مضى ترامب بخفض تمويل الولايات المتحدة لمنظمة الأمم المتحدة، وأوقف مشاركة الولايات المتحدة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومدّد تعليق تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

كذلك انسحبت الولايات المتحدة من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، كما أعلن الرئيس ترامب خططا للانسحاب من منظمة الصحة العالمية.

ومطلع العام الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس للمناخ، عقب تنصيبه للمرة الثانية خلال عقد من الزمن.

ويعني انسحاب واشنطن من الاتفاقية غياب أكبر مصدر في العالم على الإطلاق لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون عن الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ.

وخلال ولايته الأولى، أعلن ترامب انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس، لكن العملية في ذلك الوقت استغرقت سنوات، وتم التراجع عنها على الفور بمجرد بداية رئاسة جو بايدن في عام 2021.





المصدر / وكالات